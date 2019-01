Annuncio

L'Oroscopo del giorno 16 gennaio è pronto ad anticipare come potrebbe evolvere il prossimo mercoledì, svelando la classifica e le predizioni astrali su amore e lavoro. In primo piano, nel corso della giornata, i segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. Cerchiamo, dunque, di dare un valore tangibile al periodo sotto analisi, specificando innanzitutto in anteprima quali saranno i segni più fortunati [VIDEO] del giorno.

In questo caso, ad avere la meglio sono due simboli astrali valutati con cinque stelle nel periodo.

Gli astri sono pronti a sorridere ai nativi in Acquario e Pesci, entrambi vincenti in campo sentimentale come nelle attività di lavoro. Invece le previsioni di mercoledì 16 gennaio certamente porteranno un po' di delusione agli amici aventi nel loro tema natale il simbolo del Sagittario e del Capricorno, previsti il primo in giornata "sottotono", e l'altro sottoscritto dal "ko".

A questo punto, non ci resta che analizzare uno ad uno i sei segni sotto controllo nel periodo, subito dopo il passaggio relativo alle stelline quotidiane.

Classifica stelline 16 gennaio

La settimana lavorativa, se non per tutti, per molti è giunta al giro di boa, quindi attenzione e curiosità sono riposte tutte sul prossimo mercoledì. Partiamo subito col dire che il periodo si preannuncia molto generoso per i due segni fortunati anticipati in apertura che, lo ricordiamo, sono Acquario e Pesci. Adesso, senza attendere oltre, andiamo direttamente al resoconto giornaliero proveniente dalla nuova classifica stelline del giorno 16 gennaio. Ecco il responso segno per segno:

★★★★★: Acquario, Pesci;

★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★: Capricorno;

★★: Sagittario.

Astrologia e consigli su amore e lavoro

Bilancia - Il prossimo mercoledì sarà discreto per voi "bilancini".

In amore, Venere leggermente a favore vi farà brillare il necessario facendovi sentire abbastanza sicuri di voi stessi. Quindi se vorrete "osare" (a vostro rischio e pericolo, ovviamente!) fatelo pure, anche perché il momento si prevede sufficientemente propizio soprattutto per chi ha problemi con il partner. In coppia, si sconsiglia vivamente di rivangare il passato. Single, passerete da una bella notizia a un'altra lievemente più spiacevole, ma sarà solo un momento di transizione. Comunque state sereni, soprattutto perché questo caos passeggero potrebbe anche diventare stimolante per la vostra futura vita amorosa. Allora, pronti a rimettervi in gioco quando meno ve lo aspettate? Bene, nel frattempo le previsioni del giorno invitano alla calma e a rilassarsi. Sul lavoro, invece, avrete la possibilità di migliorare le vostre finanze e di rendere meno faticosa questa giornata. Adottate i giusti accorgimenti e, se serve, fatevi aiutare da qualcuno che la sa lunga.

Scorpione - Si presume possa portare discreta positività e tanta routine questo vostro mercoledì.

In effetti, specialmente in amore il momento che state vivendo si incamminerà sulla strada calma e pacata dell'assoluta tranquillità. Il vostro mare, quello in cui cullate emozioni e desideri, per intenderci, sarà appena increspato e non sempre disposto a regalare attimi intensi o complicità da vivere con il partner. Visto che la fantasia non vi manca, inventatevi qualcosa di nuovo. Single, la giornata proseguirà tranquillamente e senza intoppi, così dopo un periodo un po' stressante finalmente riuscirete a respirare e a godervi il meritato relax. Fatelo soprattutto senza pensare a nulla e a nessuno. Sul lavoro, intanto, sarete allettati da una nuova proposta che riguarderà probabilmente il vostro attuale ambito professionale. In altre parole, qualcuno avrà una buona occasione con possibilità di crescita e sviluppo: valutate bene il tutto prima di confermare.

Sagittario - In arrivo un mercoledì 16 gennaio davvero poco affidabile! Dire che potrebbe essere "brutto" forse è un po' troppo, comunque non vi consigliamo di abbassare la guardia. Diciamo che la giornata di metà settimana sarà difficile soprattutto per i rapporti interpersonali. In amore, il periodo sarà un po' destabilizzato nella prima parte della giornata: la pazienza della coppia sarà messa a dura prova! Si salverà solo chi, ad oggi, può contare su un legame forte e un sentimento a prova di bomba. Tutti gli altri riusciranno a superare eventuali ostacoli o problemi solo con il buon dialogo e tanta comprensione reciproca. Single, la stanchezza potrebbe prendere il sopravvento: dovrete tenere duro e non mollare proprio adesso, ok? Anche perché sarete ben presto pronti per nuove avventure. Sul lavoro, percepirete che qualcuno vorrà mettervi i bastoni tra le ruote in una trattativa importante che si protrae da tempo: dovrete essere attenti, concentrati e concreti.

Capricorno - Giornata abbastanza difficile da portare a buon fine. Il periodo, valutato come sapete con il segno di spunta relativo al "sottotono", non lascia presagire quasi nulla di positivo. Per questo le predizioni di mercoledì invitano a tenere un atteggiamento distaccato da problemi e situazioni che potrebbero essere benissimo risolti in altri momenti. In amore sarete molto lunatici, e questo atteggiamento non verrà apprezzato dal partner. Intanto sforzatevi di mantenere la calma, cercando di basare tutto sul rispetto e la fiducia. Tranquilli, passerà senz'altro questo momento negativo. Single, in questa giornata dovreste tenere i piedi per terra, ricordandovi però di lasciare sempre aperta la porta del cuore. In giornata potrebbero emergere nuove esperienze capaci di migliorare la vostra persona. Per qualcun altro, invece, una figura del passato potrebbe ripresentarsi, creando scompiglio nella quotidianità: fate attenzione! Sul lavoro, infine, questo non è il momento per adagiarsi sugli allori, specialmente visti i risultati recenti. Rischiate infatti di perdere di vista un obiettivo importante: concentratevi sui vostri prossimi movimenti.

Acquario - Una giornata splendida sotto ogni punto di vista. La splendida Luna in Toro porterà tante buone novità [VIDEO]soprattutto a coloro che sono in attesa di notizie o risposte riguardo i sentimenti o un'amicizia. In campo affettivo, quindi, tutto molto bene: il vostro partner sarà davvero premuroso e felice di avervi al suo fianco, e voi non potrete che essere orgogliosi di tutto questo affetto: pronti a ricambiare con il cuore? Approfittate del buon momento per mettere in chiaro qualche diversità di veduta: le stelle favoriranno il buon dialogo ed eventuali soluzioni. Single, l'atmosfera sarà molto tranquilla e priva di circostanze impegnative: chi vi circonda di certo sarà rassicurato nel vedervi così soddisfatti e fiduciosi per il futuro. Allora lasciatevi andare in serenità e fiducia. Amare e semplicemente farsi amare, questo è quello che conta. Sul lavoro, invece, vivrete una delle migliori giornate degli ultimi tempi, sappiatelo! Tutto procederà bene e i cattivi umori si allontaneranno: avrete la possibilità di fare nuovi e validi investimenti (occhio a non rischiare troppo però).

Pesci - Questo mercoledì, per la maggioranza di voi nativi dei Pesci, partirà e si concluderà in modo positivo. Secondo l'oroscopo del giorno 16 gennaio riguardo l'amore, buona parte delle congiunzioni astrali presenti nel settore saranno pienamente a favore. Senz'altro le buone stelle renderanno bello non solo il rapporto con il partner, ma anche quello con familiari, amici e colleghi di lavoro. Questo potrebbe essere davvero il momento in cui poter fare anche ampi progetti di vita, specialmente per il prossimo futuro. Se single, invece, logicamente se siete innamorati e l'altra parte ancora non lo sa, questo è il vostro punto di svolta: se volete, fatevi avanti senza indugiare. Dice il saggio: "provare non costa nulla". Sul lavoro, per concludere in bellezza, organizzatevi al meglio in modo da poter portare avanti i migliori progetti. Raggiungerete senz'altro gli obiettivi prefissati. L'astrologia invita ad amministrare bene le finanze: ultimamente ci sono state troppe spese e questa non è cosa buona, quindi datevi una regolata.