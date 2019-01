Annuncio

Anche quest'anno si avvicina la festa degli innamorati [VIDEO] del 14 febbraio: in previsione della giornata di San Valentino proponiamo quindi l'Oroscopo relativo a tutti e dodici i segni zodiacali. Sarà un giovedì nel quale Marte e Venere giocheranno dei ruoli fondamentali, ma in fondo spetterà a ciascuno scegliere se rendere speciale o meno questo San Valentino.

Vediamo di seguito che cosa dicono le stelle.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: non è il momento per il vostro segno di dedicarsi all'amore, ma sicuramente potrete puntare sulle emozioni dell'intimità e giocare in tal senso e sfruttare le vostre energie.

Quindi potrebbe essere necessario evitare i litigi per poter poi dare spazio all'eros.

Toro: la persona che amate sarà decisamente soddisfatta delle emozioni che saprete trasmettere.

Siccome le energie non saranno pienamente dedicate all'eros potrete puntare sulla tenerezza di coppia e su un dialogo per chiarire in modo esauriente i vostri reciproci sentimenti.

Gemelli: se Venere non sarà dalla vostra parte, sicuramente lo sarà Marte, e allora impiegherete le vostre energie esclusivamente sulla giocosità dell'intimità. Il partner non avrà nulla da ridire, anche perché si immergerà totalmente nel vostro mare erotico e pieno di grinta.

Cancro: Venere in opposizione vi renderà alquanto difficile l'amore in questa giornata, e Marte potrebbe creare delle scintille, ma di natura del tutto diversa. Potreste quindi entrare in conflitto con il partner e far sfumare così una serata che potreste passare all'insegna della tenerezza. Meglio stare a casa da soli.

Leone: l'ago della vostra "bilancia" penderà di più sull'eros che non sui sentimenti, senza sapere che però è necessario dare rilievo anche a questi ultimi affinché le cose non diventino prevalentemente sterili.

Pensate a come trascorrere questa serata con il partner in modo da non confluire tutto nella sfera intima.

Vergine: poco romantici per natura, in questa giornata sarete inaspettatamente proiettati verso i vostri sentimenti più reconditi nei confronti della persona che amate. Ma non solo: anche la tenerezza, la solidità e la tranquillità saranno i pilastri su cui potrete sicuramente contare.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potrebbero nascere delle divergenze proprio in occasione della giornata della festa degli innamorati. Probabilmente potrebbe seriamente scoppiare un litigio che potrebbe addirittura comportare una rottura. Se però vi predisponete alla volontà di trascorrere una serata romantica in pace probabilmente ci riuscirete.

Scorpione: sarete più propensi a trascorrere questa serata all'insegna della tenerezza e della dolcezza, anziché a pianificarla a livello erotico. Basate le sorprese in serbo per il partner sulle emozioni che queste potrebbero suscitare senza pensare troppo ad un eventuale risvolto sotto le lenzuola.

Sagittario: il giorno 14 febbraio avrete altro a cui pensare, di certo non ad una festa. Anche se sarete dotati di una forte carica erotica, non riuscirete comunque a dedicarvi esclusivamente al partner a causa di alcune problematiche sul piano economico oppure lavorativo.

Capricorno: sarà la serata ideale per potersi dichiarare apertamente alla persona amata, oppure ad una proposta di fidanzamento ufficiale o di matrimonio. Purtroppo potrebbero esserci delle occasioni intime che verranno inevitabilmente perse, ma sarete comunque soddisfatti per l'andamento della serata.

Acquario: si renderà necessaria della comprensione [VIDEO]da parte vostra nei confronti del partner, altrimenti, senza questo dettaglio a fungere da base, non sarà possibile stabilire una serata all'insegna del romanticismo e dell'eros. Quest'ultimo però potrebbe essere pericolosamente accantonato in virtù del primo.

Pesci: sarete disposti a spendere una fortuna per la persona che amate, per poi scoprire inevitabilmente che probabilmente non serviva. Perché Venere e Marte vi sono favorevoli, e potreste trascorrere la serata degli innamorati con un coinvolgimento molto intimo, magari a casa, al caldo.