La settimana che va dal 28 gennaio al 4 febbraio 2019 sarà favorevole, secondo le previsioni elaborate dagli studiosi dell'oroscopo [VIDEO], ai seguenti segni dello Zodiaco: Capricorno, Sagittario, Ariete, Toro e Gemelli. Non ci sono invece novità positive per gli altri segni. Di seguito le previsioni per tutti i segni.

Le previsioni settimanali per i singoli segni, secondo l'oroscopo

Ariete: va incontro ad un periodo fortunatissimo in amore. È tempo di raccogliere quanto seminato seguendo sempre il vostro intuito.

Stranamente il mal di testa, vostro tallone d'Achille, vi darà tregua.

Toro: ottime le prospettive per questo segno dal 28 gennaio alla fine della settimana: salute ed energia sono assicurate.

Ritroverete entusiasmo e voglia di studiare e lavorare.

Gemelli: la noia sarà purtroppo la compagna fedele di giornate invernali che vi deluderanno profondamente. Non scoraggiatevi, ma non dovete aspettarvi momenti da ricordare.

Cancro: periodo importante perché potrebbe rivelarsi propizio per chi è alla ricerca di un impiego. Inoltre riceverete delle notizie inattese che riguardano la vostra famiglia.

Leone: giornate senza infamia e senza lode scorreranno sempre uguali lasciandovi l'amaro in bocca, poiché vorreste trovarvi costantemente altrove. Non pensate troppo: indietro non si torna.

Vergine: avete davanti a voi una settimana appesantita da problemi di salute aggravati da temperature molto rigide e dovete stare attenti a non peggiorare la situazione con un eccesso di lavoro.

Bilancia: all'orizzonte avete una serie di influssi astrali ostili, dunque sarà meglio cercare di limitare i danni e di non prendere decisioni troppo affrettate di cui poi ci si potrebbe pentire.

Scorpione: la settimana parte bene ma strada facendo si sviluppa in modo negativo, non lasciandovi sereni. Non dimenticate i vecchi amici.

Sagittario: avrete tante preoccupazioni e problemi ma anche una serie di idee geniali per risolverli tutti secondo l'Oroscopo.

Capricorno: segno superfavorito di questa settimana. È un momento valido per avviare progetti imprenditoriali a lunga scadenza.

Acquario: bene salute ed umore. Momento buono per sviluppare relazioni sociali anche con sviluppi lavorativi interessanti secondo l'oroscopo dal 28 gennaio 2019.

Pesci: periodo non favorevole secondo l'oroscopo. Vi dovete limitare all'ordinaria amministrazione per non correre rischi, in attesa di tempi migliori che non tarderanno troppo ad arrivare, secondo l'oroscopo fino al 4 febbraio.