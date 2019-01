Annuncio

L'Oroscopo del giorno 18 gennaio 2019 è arrivato. Quest'oggi l'attenzione è tutta puntata verso i singoli segni zodiacali appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco. In questo caso, quindi, a stare un poco con il fiato sospeso saranno senz'altro tutti gli amici nati in Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario o Pesci. Che dite, vogliamo fare una breve analisi sul prossimo venerdì di fine settimana? Bene, come al solito prima di iniziare a valutare l'amore e il lavoro diamo pure voce in capitolo ai segni fortunati e non nel periodo interessato.

Ebbene, l'imminente fine settimana, dunque, non sarà solo a favore degli amici Sagittario, segno meritatamente pronosticato al 'top del giorno', sia chiaro. Diciamo subito che a poter far conto su un frangente positivo saranno senz'altro gli amici nativi dello Scorpione, grandi favoriti in amore questo venerdì [VIDEO].

Quali saranno, invece, i segni messi alle strette da fluttuazioni astrali negative? In base a quanto espresso dalle previsioni di venerdì 18 gennaio, è da considerare sotto le attese la giornata per coloro aventi l'Acquario nel proprio Tema Natale, previsti con periodo segnato dal 'ko'. Stuzzica l'idea di scoprire qualcosa in più? Ovvio che si, pertanto andiamo pure a svelare la nuova classifica quotidiane e a seguire le valutazioni dei singoli segni.

Classifica stelline 18 gennaio 2019

Gli astri del periodo hanno già permesso di stilare la nuova scaletta riguardante i segni al 'top' e quelli 'flop', messi in preventivo per questo venerdì. Speranzosi di veder apparire ai vertici della scaletta il vostro simbolo astrale? La risposta, come semplice da elaborare, è pronta già all'interno della nuova classifica stelline del giorno 18 gennaio: vediamo a chi toccherà sorridere e chi invece, questa volta, dovrà far buon viso a cattiva sorte:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Scorpione;

★★★★: Bilancia, Capricorno, Pesci;

★★: Acquario.

Previsioni e Astrologia per venerdì 18 gennaio

Bilancia - Venerdì, discreto successo in campo interpersonale garantito a molti di voi, cari amici della Bilancia.

In amore, ci sarà tanta stabilità a rendere facili i rapporti con il partner. Certamente avrete di che sbizzarrirvi cercando di sfruttare al meglio ogni situazione: essere felici non è un sogno ma un desiderio! Dovete solamente decidere come, quando e in che modo. Single, il vostro modo di fare allegro e ottimista vi renderà belli e pimpanti agli occhi degli altri. In tanti amplierete il giro delle conoscenze e gli ambienti che frequenterete saranno eleganti ed accattivanti. Per qualcuno più spigliato ci potrebbe essere anche una simpatica amicizia da coltivare: le previsioni del giorno su questa cosa propongono di farci davvero 'un pensierino'. Nel lavoro, non dovrete ingigantire i problemi perché a tutto c'è una soluzione, ok? Occorrerà darsi da fare ancora ma alla fine ce la farete a portare a termine i vostri impegni.

Scorpione - La giornata messa in analisi in questo contesto, per tantissimi di voi Scorpione si preannuncia piena di gioia e con buone occasioni da sfruttare nei diversi comparti.

In amore, parlando di rapporti attualmente un po' infelici, il cielo vi vuole bene spingendovi a giocare il tutto per tutto sulla buona fantasia e sull'inventiva. Doti queste che, se ben sfruttate, vi permetteranno di prendere iniziative dai piacevoli risvolti. Da tenere a bada possibili umori altalenanti e/o le solite immancabili lamentele. Single, le stelle dicono che vi troverete aperti alle novità e/o interessati a situazioni imprevedibili. Sarà vero? Diciamo che potrebbe essere un giorno particolarmente allettante per innamorarvi o, in mancanza, per qualcosa di molto piacevole. Nel lavoro, invece, dopo tanti sforzi finalmente riuscirete ad ottenere le conferme che cercavate. Il vostro campo visivo si allargherà e avrete la possibilità di puntare abbastanza in alto: ottimo così!

Sagittario 'top del giorno' - In arrivo un venerdì 18 gennaio che si preannuncia già da subito in ottima forma. In generale, alla grande l'amore con ottime chance per chi è già stabilmente in coppia. Pertanto, il settore legato ai sentimenti si colorerà di rosso passione e potrebbe portarvi ben oltre ciò che speravate o desideravate. Grazie ad alcune sorprese, sicuramente inaspettate e assolutamente non messe in conto, sarete in vena di festeggiare insieme alla persona della vostra vita. Single, avrete molta determinazione, saprete cosa volere e come muovere i delicati fili dell'approccio: pronti per fare centro? tranquilli, sarete ammalianti e circondati da un'aurea seducente che catalizzerà tutte le attenzioni su di voi. Nel lavoro, invece, tutto sarà perfetto perché dopo tanti impegni, finalmente, vedrete i risultati. Chi vi stima sarà certamente fiero del vostro operato.

Capricorno - Giornata abbastanza discreta [VIDEO], valutata nelle predizioni di venerdì con le semplici ma assolutamente positive quattro stelle della normalità. In amore, il vostro coraggio porterà tanta energia in più a sostegno del vostro rapporto. Prendete ispirazione dalle vostre parole di qualcuno che vi vuole bene, ok? Questo vi darà sicuramente la possibilità di mostrare al vostro partner quanto ci tenete al rapporto e quanto sono profondi e sinceri i vostri sentimenti. Single, si sveglierà la vostra indole sociale si o no? Se avete voglia di fare quattro chiacchiere, di ridere e scherzare, di certo non dovete tirarvi indietro, anche perché avrete il discreto supporto della Luna in Gemelli. Questa giornata per voi non sarà avara di occasioni e, tra un corteggiamento e l'altro, trovare la persona che tanto aspettavate non sarà difficile. Nel lavoro, infine, vi porterete dietro un po' di stanchezza, ma sarà solo passeggera. Le idee torneranno presto brillanti e originali come sempre ed avrete riscontri positivi a breve.

Acquario - Si preannuncia un venerdì a toni abbastanza 'neri'. Insomma, si prevede un giorno davvero poco produttivo, già annunciato in altre sedi come probabile 'ko'. In amore, quindi, poche chance su cui contare? Diciamo di sì, infatti la Luna porterà qualche ombra nella sfera sentimentale di molti di voi. Tuttavia, si tratterà per lo più di problemi assolutamente immaginari, partoriti dalle vostre innate paure. In campo sentimentale, parlando in generale, il vostro umore nero metterà in cattiva luce la vostra relazione anche senza motivi validi: non ditemi che siete già pronti a litigare con lui/lei? Single, sarete un po' rigidi, forse a causa dei pensieri negativi che vi girano per la testa. Non avete nessuna intenzione di uscire allo scoperto? Dai, iniziate con l'incontrare gente nuova, il resto verrà da solo. Nel lavoro, invece, studiate attentamente le proposte e le persone prima di prendere qualsiasi tipo di decisione, perché spesso potrebbero risultare pericolose.

Pesci - Questo fine settimana partirà e si concluderà abbastanza con serenità. Quindi si profila per noi dei Pesci un fine settimana tranquillo, anche se non saremo al massimo della forma. Secondo l'oroscopo del giorno 18 gennaio, pertanto, riguardo soprattutto l'amore di coppia sarà una giornata positiva quel che basta. Alcuni momenti, se presi sul nascere, senz'altro regaleranno sorprese e soddisfazioni capaci di far salire la complicità all'interno del rapporto. Se single, invece, è arrivato il momento di prendere una decisione seria e responsabile, soprattutto per il fatto che perché Venere questa volta sarà quasi tutta dalla vostra parte. In prospettiva, cercate di essere chiari con la persona che vorreste 'far vostra', mettendo nero su bianco i vostri sentimenti più sinceri. Nel lavoro, per chiudere in scioltezza, difenderete con le unghie e con i denti i vostri ideali perché sapete di potere raggiungere senza tante difficoltà i vostri obiettivi. Crederci è fondamentale!