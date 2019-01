Annuncio

Tantissima forza caratterizzerà il mese di febbraio per i nati sotto il segno dello Scorpione. Questa infatti scaturirà da un'irrefrenabile voglia di realizzare i sogni che molti avevano covato a lungo nel 2018.

Tuttavia, ci sarà qualche sorpresa in più [VIDEO], alcune belle ed altre meno, che non saranno comunque in grado di scoraggiarvi. Avete finalmente compreso cosa voglia dire accontentarsi e godere di ciò che già si trova fra le vostre mani, quindi un piccolo inciampo non sarà affatto un problema rilevante.

Amore e affetti

La troppa familiarità acquisita con il vostro partner ha senza dubbio sottratto al vostro rapporto quella scintilla erotica che in altri tempi divampava come una fiamma.

Oltre alle questioni quotidiane, dovreste aggiungere un po' di sensualità ad un rapporto che sta via via trasformandosi in una routine a tratti noiosa.

I single potranno contare sul loro lato più dolce, un po' meno su quello a luci rosse, per riuscire a conquistare qualcuno.

I nati sotto il segno dello Scorpione avranno una intesa particolare con il Leone, perché entrambi portati per dialoghi intensi e ricchi di particolari su vari argomenti.

Lavoro e studio

La vostra spiccata dote organizzativa vi sarà di tantissimo aiuto [VIDEO] nel mese di febbraio: avete preparato tutto per un lavoro o un incarico il più comodo possibile, del tutto privo di difficoltà. Questo potrebbe davvero favorire dei guadagni facili e la stima dei colleghi, anche se a volte entrate in conflitto con loro per divergenze da nulla.

Per chi invece cerca un impiego, l'importante è che ognuno sappia ciò che vuole in anticipo: se siete in procinto di scegliere un lavoro specifico è meglio non gettarsi subito in qualcosa che poi potrebbe non piacervi.

Lo studio dovrà essere ben ponderato, siate pignoli al punto da segnarvi gli argomenti distribuiti giorno per giorno, partendo dalla disciplina più difficile per voi, e non lasciatevi prendere dal panico alla prima pagina incomprensibile che vi si presenterà davanti.

Salute

Il troppo lavoro genera stress, ma voi sapete perfettamente come gestirlo senza scivolare inesorabilmente nel caos: avete un ordine tutto vostro, che probabilmente nessuno comprende ma che a voi suscita perfino un effetto benefico. Quindi non avete affatto bisogno di consigli. L'unico a cui dovreste prestare ascolto è quello di non mettere sotto pressione il corpo con delle abitudini disordinate che potrebbero compromettere qualche organo importante del vostro organismo.