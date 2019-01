Annuncio

L'indecisione da parte di qualcuno a voi caro vi rende malinconici e pessimisti. Nel mese di febbraio, voi amici dei Pesci potreste essere in tal modo indotti a volare molto con la fantasia sul piano amoroso. Di contro, avrete una spiccata lucidità in ambito lavorativo. Perché è vero che siete dei sognatori, ma è anche vero che sapete distinguere la realtà dalla finzione [VIDEO] meglio di chiunque altro, sgarrate raramente su questo particolare.

Amore e affetti

Nonostante i vostri sforzi per rendere la vostra vita di coppia meno piatta, ma con una relazione ormai consunta c'è davvero poco da fare.

L'unico rimedio, anche se è contro il vostro modus operandi, è quello di decidere cosa sia meglio giusto fare anche se ciò potrebbe determinare una rottura permanente. Per voi single l'amore non è ciò che più vi preme in questo momento, preferirete dedicarvi alla famiglia di origine oppure alle amicizie di vecchia data.

Il segno del Cancro potrebbe costituire una buona compagnia, e chissà, voi potreste essere all'altezza quale supporto all'altro. D'altronde, voi siete degli ottimi amici, in grado di ascoltare chi è in difficoltà soprattutto in campo sentimentale. Saprete dare una mano.

Lavoro e studio

Avete svolto dell'ottimo Lavoro nei mesi scorsi, e ciò non ha fatto altro che creare della familiarità con il capo e con i colleghi [VIDEO]. Ma febbraio presenta delle inusuali ambizioni da parte vostra, e questa determinazione estrema potrebbe rivoltarsi contro di voi, perché un lavoro al momento fuori dalla vostra portata o semplicemente un carico di lavoro eccessivo potrebbe soltanto procurarvi un forte stress di cui sarete consapevoli soltanto più avanti nel tempo. Dunque procedete un passo alla volta, costantemente, senza osare troppo almeno per il momento o potreste "scivolare".

Salute

Pensare troppo potrebbe procurarvi dei seri mal di testa, e troppo lavoro uno stress enorme, giusto per fare un sunto. Prendete le cose come vengono, e non tartassatevi troppo con eventi che non avvengono quando lo volete voi. Nel frattempo, dedicatevi alla cura del corpo sia all'interno che all'esterno dato che in questo periodo lo state facendo abbastanza poco o male, in modo da essere sempre pronti per le sfide che vi si parano davanti. Inoltre, vi farebbe bene uscire e staccare un po' la spina dagli impegni, che in questo periodo sono davvero molti, e con il passare del tempo potrebbero seriamente aumentare.