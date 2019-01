Annuncio

L'appuntamento con l'Oroscopo e l'amore di coppia è ricco di sorprese, da assaporare a due. Vi saranno delle affinità di coppia nelle previsioni astrali [VIDEO]di venerdì 1 febbraio? I segni zodiacali riusciranno a sfruttare i transiti planetari favorevoli, giocando le carte in tavola in modo vincente? Lo scopriremo con l'oroscopo giornaliero dedicato alle relazioni con il partner.

Emozioni e difficoltà nell'oroscopo dell'amore di coppia

Ariete: Urano e Marte [VIDEO] in congiunzione nel vostro domicilio fanno scintille e vi metteranno davanti una situazione amorosa in progressione.

Avete investito molto sui sentimenti e ora è giunto il momento di cogliere i frutti. Una svolta per un futuro felice è in arrivo.

Toro: lasciatevi andare alle tenerezze e alle coccole di cui avete bisogno.

A volte piccoli gesti risultano semplici modi per ricambiare l'affetto e trovare una nuova sintonia. Uscite dalla crisi.

Gemelli: c'è una parte di voi che vi spinge al cambiamento, a migliorare la vostra relazione di coppia; un'altra metà che è in stallo e punta sull'apatia e sulla calma piatta in amore. Questa ambivalenza non vi rende complici con il partner, quindi ricercate maggior equilibrio in voi stessi.

Cancro: cercate di darvi da fare per rinvigorire i sentimenti amorosi di coppia, siete troppo apatici nella giornata. Va bene la voglia di avere i vostri spazi, ma puntate su un rinnovamento che "stravolga" il vostro cielo amoroso.

Leone: il vostro amore di coppia risulta alquanto influenzato dall'emotività che solo la Luna in Sagittario può generare. Buoni gli stimoli e la carica vitale, riuscirete a superare le tensioni nella relazione solo lasciandovi indietro il passato.

Optate per una cenetta romantica.

Vergine: la vostra mente è un groviglio di pensieri che si intrecciano, creando una tensione nella coppia. Se vi sono dei problemi, cercate di risolverli insieme, manifestando apertamente una situazione che vi attanaglia. Dopo potrete rilassarvi, godendovi la pace interiore.

L'amore di coppia e i sentimenti burrascosi nell'oroscopo dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: apritevi ai sentimenti, cari amici della Bilancia, il vostro cielo è in crescita e potrete approfondire le sensazioni amorose con il vostro partner. Lasciatevi il passato alle spalle e progredite verso nuovi orizzonti amorosi, puntando sull'equilibrio e maggior spirito di coinvolgimento.

Scorpione: lavorate maggiormente sul vostro rapporto amoroso, siete troppo apatici sentimentalmente e mancate di stimoli. Poco collaborativi in amore, questa situazione potrebbe creare degli attriti, quindi indagate sui motivi base di questo "stallo" sentimentale.

Sagittario: non lasciatevi prendere dalle frustrazioni che pesano come un macigno sull'amore di coppia.

Cercate una scappatoia, dove potrete intravedere una luce nuova e programmare per un futuro più radioso. Se prenderete qualche "abbaglio" almeno non sarete rimasti lì ad aspettare gli eventi.

Capricorno: giocate le vostre carte in amore, risulterete vincenti puntando solo sulla sintonia e sull'amore reciproco. Se vi trastulla l'idea di stupire la persona che amate con una sorpresa, fatelo senza pensarci troppo su.

Acquario: l'astro solare risplende radioso nel vostro cielo, rendendovi affabili e raffinati con le persone che vi stanno accanto. Voi che siete un segno "mentale" avete bisogno di stimoli continui dalla parte del partner e se pensate che una vostra idea porti al successo di coppia, manifestatelo chiaramente.

Pesci: guardate al rapporto di coppia con maggiore leggerezza, vi sentirete liberi di vivere le sensazioni amorose con maggiore enfasi. Apritevi molto al dialogo, per conoscervi meglio e condividere la storia amorosa.