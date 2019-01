Annuncio

L'Oroscopo dell'amore di coppia nella giornata di giovedì 24 gennaio lancia riflessi stellari in particolar modo sull'Ariete, il Leone e il Capricorno, esortandoli a migliorare la propria sfera affettiva, con coraggio, quasi attingendo ad una forza sovrannaturale che sposta le montagne con un sol dito. Cosa ci riservano le previsioni astrali [VIDEO]per gli altri segni dello Zodiaco? Sicuramente l'amore di coppia dovrà volare, toccando vette mai scoperte e aprendo i cuori alle stelle.

L'essenza della vita nell'oroscopo dell'amore di coppia dall'Ariete alla Vergine

Ariete: coordinate i vostri slanci affettivi alla capacità d'amare, riuscirete a vivere gli affetti di coppia con maggiore spontaneità.

La tendenza alla lotta e all'azione domina in voi amici dell'Ariete, prendete in mano la situazione e gli effetti saranno benefici per la felicità di coppia.

Toro: riservati e fin troppo seri nella giornata, dovrete lasciarvi un po' andare nell'intimità di coppia, vivendo i sentimenti senza "freni". Mettete maggiore impegno nella relazione a due, senza essere troppo scostanti, il vostro partner sarà di sicuro contento.

Gemelli: finalmente una giornata ricca di ottimismo per voi amici dei Gemelli, vivete la vostra storia d'amore con serenità, senza soppesare delle meschinità che potrebbero minacciarla. Attenzione a non mettervi troppo al centro dell'attenzione, risultando troppo presuntuosi e poco inclini ad ascoltare i desideri del partner.

Cancro: risultate molto comunicativi e grintosi nella giornata.

Utilizzate queste sensazioni al meglio, potrete affrontare ogni situazione amorosa con intelligenza e prontezza di riflessi. Incanterete il vostro partner con il linguaggio delle parole e del corpo.

Leone: avete messo le vostre libertà in primo piano, pronti a fare l'impossibile per raggiungere la felicità. Rimuovete tutti gli ostacoli del cuore, cari amici del Leone [VIDEO], pensando a voi stessi con sano egoismo. Se la storia di coppia per voi vi attanaglia, scrollatevi le "catene" di dosso: è giusto il momento che anche voi assaporiate la libertà.

Vergine: la Luna appena entrata nel vostro domicilio vi fa vivere la casa come un "nido d'amore". Investite in questo scenario paradisiaco i vostri sentimenti, dedicandoli al partner e lasciandovi andare alle sensazioni. Ogni tanto potete accantonare la riservatezza e la prudenza, doti innate in voi.

Via le catene dal cuore con le previsioni astrologiche dell'amore di coppia

Bilancia: siete troppo nervosi nella giornata e non riuscite a cogliere al volo i "messaggi" che il partner sta cercando di inviarvi.

Eppure è proprio la giornata giusta per sciogliere i "nodi" dell'amore e cogliere le opportunità al volo, quelle che vi fanno stare bene e soddisfano i vostri desideri.

Scorpione: siete finalmente liberi dalle influenze esterne e dalle inquietudini che pesano sulla coppia come un macigno. Ascoltate i vostri bisogni e assecondateli con piacere, comprenderete anche quelli del partner, ricambiandoli con slancio ed equilibrio.

Sagittario: amate le cose che vi fanno stare bene e una di queste è l'intesa con il partner. Manifestate i sentimenti con slancio e sarete ricambiati a larghe mani. C'è un forte affiatamento e un'intesa reciproca nel rapporto di coppia e otterrete ottimi risultati nell'amore.

Capricorno: desiderate realizzare qualcosa di stabile, quindi create le fondamenta della vostra storia amorosa, con pazienza e laboriosità. Se capita qualche "scossone" significa che è giunto il momento di cambiare ciò che non va nella relazione a due.

Acquario: il Sole nel vostro segno emana raggi radiosi e si eclisserà solo quando avrete una relazione stabile. Quindi aprite il vostro cuore, cari amici dell'Acquario [VIDEO], a questo flusso di energia, collaborando per riscaldare il cuore del partner.

Pesci: la Luna in opposizione potrebbe rendervi la vita un po' difficile, soprattutto i sentimenti che diventano troppo freddi e rigidi. E' come se vi sentiste insoddisfatti della vostra vita amorosa, ma non rintanatevi in un angolo recondito del vostro cuore. Scacciate l'ansietà e approfondite maggiormente i sentimenti con il vostro partner.