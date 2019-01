Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo giornaliero che riguarda la giornata di domenica 20 gennaio si fa ricco di avvenimenti che interessano la sfera affettiva, influenzata dal transito planetario [VIDEO] dettato dalle effemeridi. Come sarà questa giornata di riposo e come la vivranno i segni zodiacali? La congiunzione di Urano e Marte in Ariete manda influssi carichi di energia esplosiva e anche la Luna in Cancro non scherza. Buone in generale le previsioni astrologiche.

Luna in Cancro, i suoi effetti nell'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sentirete forte il desiderio di novità in famiglia, ricercando nuove sensazioni amorose con il partner tutte da sperimentare tra le mura domestiche.

Voi single cercate di fare un passo avanti, Marte vi regala la grinta giusta per osare e lanciare dardi infuocati d'amore [VIDEO].

Toro: non siate imprudenti sia in amore che nelle spese, dosando i desideri e le aspettative con moderazione.

Advertisement

Spesso la smania del lusso sfrenato provoca esborsi pericolosi per il vostro budget. In amore, attenzione a non commettere imprudenze.

Gemelli: non siate inconcludenti nella giornata di oggi e datevi da fare soprattutto sul piano affettivo, dedicando maggior tempo al vostro partner. Scacciate via la superficialità e analizzate la situazione amorosa attuale, inforcando gli "occhiali" del cuore.

Cancro: la Luna nel vostro domicilio entra e vi esorta a ricercare un'intimità spirituale. Un nuovo risveglio dei sentimenti che rinnoverà le sensazioni in famiglia e in ambito affettivo. Nel vostro inconscio rinforzerete il rapporto amoroso con il partner, i single potranno lasciarsi alle spalle storie passate per aprirsi al presente e al futuro.

Leone: non lasciatevi andare alle passioni travolgenti in amore e cercate di moderare una sovra-eccitazione che vi porta a compiere imprudenze.

Advertisement

I migliori video del giorno

Ricercate maggiore equilibrio, guardando al futuro con positività e vivendo il presente con serenità.

Vergine: avete energia da vendere e questa esplosione di vitalità vi rende audaci e aperti intellettualmente. Attingete a tutta l'intuizione di cui siete capaci per risolvere situazioni che non vanno dalla parte giusta, raddrizzandole a dovere. Ne beneficeranno soprattutto i sentimenti amorosi.

Previsioni astrologiche riguardanti i sentimenti dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete molto originali e stravaganti nella giornata di oggi. Attenzione a moderare le sensazioni che provate, il rischio di separazioni è in agguato e se state sperimentando una convivenza, è giunto il momento di approfondire maggiormente i vostri sentimenti.

Scorpione: godrete di una forte intuizione che vi consentirà di venire a capo anche delle situazioni più complicate. Sviluppate questa nuova sensibilità, investendola negli affetti e potenziandola con un pizzico di mistero, innato nel vostro segno. Sarete ancora più magnetici e affascinanti.

Sagittario: siete gentili e ottimisti nei confronti degli altri, ma attenzione a non pensare troppo a voi stessi, risultando così egoisti. Buona la salute ma tenete a bada la golosità eccessiva. Favoriti i rapporti amorosi per i single [VIDEO], ottenuti con facilità e senza il minimo sforzo. Il matrimonio dei Sagittario in coppia risulterà affiatato e basato sulla stima reciproca.

Capricorno: godete di un'ottima salute e il sovraffollamento planetario nel vostro segno vi protegge come uno scudo stellare. Avrete uno spiccato dono di sintetizzare con concretezza le situazioni, aprendovi anche a qualche cambiamento, soprattutto nella vita amorosa.

Acquario: siete molto incostanti con la Luna in opposizione al vostro cielo, ma è colpa dei problemi che sembrano non avere fine. Cercate un equilibrio morale e affettivo, vivendo i sentimenti con maggior attaccamento e sviluppando un senso di appartenenza che vi farà sentire più amati. Anche voi single apritevi agli altri, accantonando i dispiaceri e non tralasciando succulente opportunità.

Pesci: anche se molto sensibili, voi amici dei Pesci riuscirete a tenere a bada le sensazioni, investendo in nuovi stimoli con coraggio. Risulterete molto attraenti nella giornata di domenica, seducendo con facilità il partner. Voi single potrete dedicarvi alla ricerca dell'amore, sfoggiando la vostra amabilità e indulgenza.