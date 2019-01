Annuncio

L'Oroscopo del giorno 22 gennaio è pronto a dare le dritte giuste in merito all'andamento previsto per la giornata di martedì. Ad avere l'onore di essere esaminati in base alla qualità dei rispettivi cieli astrologici, gli appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di scoprire come saranno le stelle del prossimo martedì? [VIDEO] Vediamo subito quali saranno i migliori a percorso settimanale appena iniziato: a ricevere il positivo supporto dagli astri saranno principalmente in quattro: il Capricorno favorito dalla "top del giorno" con Bilancia, Acquario e Pesci valutati a cinque stelle.

Nettamente al di sotto dei primi in classifica, sempre in base alle previsioni di martedì 22 gennaio, il Sagittario quest'oggi preventivato con il classico periodo "sottotono".

Andiamo dunque a scoprire il pensiero degli astri, descritto nelle previsioni giornaliere poste a seguire.

Classifica stelline 22 gennaio 2019

Il secondo giorno di questa settimana si staglia già all'orizzonte portando speranze, dubbi e incertezze. Allora, cosa c'è di meglio se non il cercare di accelerare i tempi in merito a come potrebbe presentarsi la giornata in questione? A tale scopo, come sempre, è disponibile a dare una mano la nostra attesissima classifica stelline interessante il giorno 22 gennaio, appena svelata. Scopriamo insieme come saranno le stelle in merito ad ognuno dei singoli degni:

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Bilancia, Acquario, Pesci;

★★★★: Scorpione;

★★: Sagittario.

Oroscopo, previsioni di martedì segno per segno

Bilancia - Si preannuncia un martedì sorprendente per voi della Bilancia, non fatevi perciò trovare impreparati perché la fortuna passa una volta, senza voltarsi.

In amore, vi sentirete particolarmente ispirati e in questa giornata ci saranno ottime possibilità che i vostri sogni si realizzino pienamente con l'aiuto del vostro partner. Single, avrete modo di approfondire e migliorare i rapporti superficiali con le persone che non avete avuto modo di conoscere bene in precedenza e che, per un motivo o per l'altro, adesso vi ritrovate accanto. Diciamo che potrebbe essere un buon inizio per un'ottima amicizia: le previsioni del giorno spronano a provarci. Nel lavoro intanto, una nuova opportunità potrebbe essere in arrivo. Prima di prendere qualsiasi decisione, studiate questa nuova direzione con attenzione e poi agite.

Scorpione - Il prossimo martedì per voi appartenenti al segno dello Scorpione non si annuncia affatto malvagio. Con un poco di accortezza in più, certamente riuscirete a portare a termine cose anche abbastanza complicate. In amore, sarà importante per voi esprimervi in modo costruttivo con il vostro partner, soprattutto perché la vostra razionalità vi permetterà di sorvolare dettagli che in precedenza avrebbero scatenato reazioni negative.

Single, gli incontri promettono bene, quindi aprite il vostro cuore e lasciate spazio all'amore, vedete che non ve ne pentirete. Nel lavoro, se adotterete un atteggiamento perseverante avrete la possibilità di anticipare i tempi e di concludere degli affari molto vantaggiosi dal punto di vista economico.

Sagittario - Giornata d'inizio settimana burrascosa, nulla di buono si prevede all'orizzonte. Sarà o non sarà una giornata segnata dal "ko"? Certamente, avere Luna e Venere in modo speculare negativo, in media del 90%, non è un bell'affare! In amore pertanto, il vostro partner penserà più a se stesso anziché preoccuparsi delle vostre esigenze, dovrete quindi correre ai ripari, magari riflettendo attentamente sul da farsi. Se questo modo di fare sarà per voi accettabile, sapendo che comunque anche in futuro la cosa si potrebbe ripetere, perché non tenerla a mente? Single, non sarà la giornata dell'amore, tuttavia non mettete da parte desideri di conquista, ok? Dovete invece cercare di risolvere alcune questioni con quella persona che sapete, appena conosciuta. Nel lavoro, evitate di cadere nei soliti tranelli ma meditate di più sulle decisioni, in primis verso quelle prese dagli altri. Agite di conseguenza, senza farvi mettere i piedi in testa!

Capricorno "top del giorno" - Giornata super garantita positivamente [VIDEO], ottima dall'evento clou di oggi: la presenza della Luna nel comparto del Leone. Dunque, periodo splendido per voi Capricorno, valutato nelle predizioni di martedì con la "top del giorno". Effettivamente, gli astri preannunciano buone nuove in arrivo soprattutto in amore: consoliderete i legami che diventeranno sempre più appassionati e intensi. Vaghezza e incertezza scompariranno dalla vostra vita di coppia e saprete finalmente in che direzione procedere insieme alla persona amata. Single, non si può certo dire che la vivacità vi mancherà. Sicuramente le stelle regaleranno tante occasioni d'incontro, sempre più interessanti: fatevi avanti! Nel lavoro, otterrete molti complimenti per il vostro operato, il che vi permetterà a ragione di essere fieri di voi stessi.

Acquario - Si preannuncia una giornata eccelsa in molti settori della quotidianità! Niente e nessuno vi fermerà nella programmazione e messa a punto dei vostri intenti. In campo sentimentale, noterete che in realtà avete molte più cose in comune con il vostro partner di quanto non vi siate mai resi conto e ciò semplicemente adottando un approccio diverso nelle conversazioni, più sincero e pacato: bravi! Single, sarete concreti e lungimiranti. Cercate quindi di approfittare di ogni possibilità d'incontro con la persona che vi ha colpito al cuore e provate a frequentarla, non si sappia mai che sia quella giusta... Nel lavoro invece, finalmente una buona notizia rallegrerà la vostra giornata. Potrebbe trattarsi anche di una nuova proposta, quindi un'occasione da non perdere: siate pronti!

Pesci - Si preannuncia un buon martedì, sicuramente fortunato al 100%! Forse, la ruota della positività insieme a quella della buona fortuna gireranno finalmente dalla vostra parte. Secondo l'oroscopo del giorno 22 gennaio, riguardo l'amore, il movimento degli astri porterà gioia e armonia anche nelle coppie di vecchia data attualmente in difficoltà. Molte tra queste ritroveranno una passione sincera e un'intesa invidiabile. Se single invece, dovete cercare la felicità nelle piccole cose del vivere quotidiano, scoprirete così che non è necessario dannarsi l'anima alla ricerca di relazioni e conquiste impossibili. Nel lavoro, per concludere, il vostro impegno sarà costante e la determinazione anche. Probabilmente, verrete premiati per la condotta e i risultati ottenuti: complimenti!