L'Oroscopo del giorno 8 gennaio anticipa come potrebbe evolvere il prossimo martedì in relazione ad amore e lavoro. Dunque, in gran fermento l'Astrologia, pronta a mettere a disposizione la nuova classifica stelline quotidiana e le previsioni riguardanti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Parlando di segni, questa parte di settimana appena iniziata vedrà ben quattro segni fortunati emergere meritatamente tra i sei sotto analisi in questo frangente.

Ansiosi di scoprire quale segno potrà contare su un periodo vincente? [VIDEO] Diciamo subito che in campo sentimentale come nelle attività quotidiane la giornata si preannuncia positiva in primis pe gli amici Sagittario, forti di un meraviglioso Venere nel segno.

A portare bene gli astri di questo periodo soprattutto a coloro nati in Scorpione, Acquario e Pesci, tutti classificati in giornata a cinque stelle. Invece, parlando di periodo "no", le previsioni di martedì 8 gennaio vedono in salita questa parte della settimana per Bilancia e Capricorno: il primo giudicato "sottotono" e l'altro valutato decisamente peggio con le due stelline relative al "ko". Pronti a scoprire maggiori dettagli? A seguire, la classifica degli ultimi sei segni e le predizioni del giorno.

Classifica stelline 8 gennaio 2019

Un nuovo martedì si accinge a bussare alle porte della vita quotidiana, dunque, urge conoscere in anticipo se sarà positivo o negativo. A tale scopo, pronta a dare risposte la nuova classifica stelline, nel contesto interessante il giorno 8 di gennaio.

Come anticipato in apertura, a dettar legge (quella del più fortunato!) sarà il Sagittario, posizionato al "top del giorno" grazie all'arrivo del Pianeta Venere nel comparto. A tenere il passo del segno di Fuoco, solamente tre simboli valutati con le cinque stelline della fortuna. Vediamo dettagliatamente come si presenta il resto della scaletta:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Scorpione, Acquario, Pesci;

★★★★: Bilancia;

★★★: Capricorno.

Oroscopo amore e lavoro, previsioni per martedì

Bilancia - Il prossimo martedì sarà sottotono per voi "bilancini"? Diciamo di si, soprattutto questo martedì. Infatti, soprattutto in amore se avete un problema da risolvere col partner meglio approfondirlo con l'animo sereno e un pizzico di umorismo in più, anche perché sorridere aiuta sempre. Single, in questa giornata sarà dura prendere il giusto ritmo tuttavia vi sentirete subito meglio in compagnia di una persona che vi piace molto e che senz'altro susciterà in voi delle sensazioni positive. A tal riguardo, le previsioni del giorno sono più che esplicite: cercate di rilassarvi pensando positivo.

Nel lavoro invece, sarete motivati e vi rimboccherete volentieri le maniche per dedicarvi quanto prima a ciò che vi interessa. Bene tutto, a patto di evitare di stressarvi troppo, ok?

Scorpione - Partirà davvero bene questo vostro martedì di inizio settimana per poi terminare ancora meglio. In amore, il vostro modo di pensare contribuirà a facilitare le cose, sarete più obiettivi e non vi offenderete per delle inutili quisquilie che solo fino a ieri costituivano per tanti di voi una minaccia seria. in coppia, se state vivendo un momento di confusione o di smarrimento, concedetevi pure una pausa di riflessione. Single, sarà un momento appagante perché qualcuno (che vi sta a cuore!) vorrebbe farvi star bene. Scoprite chi è per poi iniziare a vedere se siete fatti per stare insieme. Nel lavoro, affronterete a testa alta una situazione piuttosto complessa e la vostra abilità e le circostanze a favore vi garantiranno il pieno successo!

Sagittario "top del giorno" - In arrivo un martedì 8 gennaio più che sicuro, in linea di massima positivo e a tratti persino favoloso. Diciamo che la giornata relativa a questa parte della settimana sarà perfetta quasi in tutto. In amore senz'altro: un'ondata di passione vivacizzerà la vostra vita affettiva e vi sentirete totalmente a vostro agio. Sfruttate il momento per vivere la vita senza preoccuparvi del futuro, sforzandovi di cogliere ogni cosa di positivo che il periodo offrirà. Single, sarete molto affascinanti e potrete approfittare di questo per fare colpo su una persona che vi piace moltissimo. Ottimo così! Nel lavoro intanto, gli astri vi regaleranno una marcia in più da utilizzare in campo professionale. Grazie alla simpatia e alla comunicativa garantite da Venere, già da lunedì nel segno, affronterete con successo tutti i compiti a voi assegnati.

Capricorno - Giornata poco positiva messa in conto dall'Astrologia [VIDEO] con le due stelle relative ai periodi da "ko". Dunque, il prossimo martedì sarà in linea generale non buono? Diciamo che le predizioni del giorno prevedono proprio questo soprattutto in amore: ci potrebbero essere dei momenti di malumore con il partner, ma non preoccupatevi più del dovuto perché fanno parte della normale relazione di coppia. Sforzatevi invece di essere attivi e presenti nei dialoghi e collaborando attivamente con la persona amata. Single, vi accorgerete che (forse) state vivendo una situazione che non vi piace oppure che non vi soddisfa in tutto ciò che vorreste da un rapporto ideale. Cercate di cambiare qualcosa, senza piangervi addosso. Nel lavoro, sarete lenti ed il nervosismo sarà alle stelle: visto che al momento i vostri riflessi saranno piuttosto annebbiati, non prendete troppi impegni.

Acquario - Una giornata più che ottima in diversi campi. In questo caso, gli astri hanno messo in conto un periodo quantificato con le cinque stelle della buona fortuna. Il campo sentimentale riprenderà certamente quota, proprio come nei romanzi rosa a lieto fine che tanto vi piacciono. Essendo voi dell'Acquario (in genere) grandi romantici, cercate di viverla davvero una bella storia d'amore, magari ricostituendo un affetto in discesa oppure rinvigorendo quello attuale, con il vostro partner. Single, avrete la strada spianata e sarà una giornata decisamente ok. In molti sarete felici ed in grado di ricevere tanto affetto da qualcuno che stimate: dice il proverbio "Se son rose, fioriranno!". Nel lavoro invece, gli astri vi sosterranno e se giocherete bene le vostre carte nessuno potrà ostacolarvi.

Pesci - Questo martedì della settimana appena iniziata per noi "pesciolini" partirà sicuramente alla grande. Gli astri promettono soddisfazioni, ma vi chiedono anche un impegno più incisivo: forse sarà il momento adatto per consolidare qualche situazione un po' in bilico. Intanto, secondo l'oroscopo del giorno 8 gennaio riguardo l'amore, Venere vi sorriderà senz'altro e questo farà sì che non incontrerete ostacoli: passerete senz'altro dei bei momenti, teneri e affettuosi, con il vostro partner o con la persona che portate nel cuore. Se single invece, sarà una splendida giornata in cui riceverete molte attenzioni e conferme. Molte di queste le aspettavate da tanto tempo, potrebbero arrivare! Nel lavoro infine, sarete protetti e potrete incassare successi importanti su alcuni progetti che avevate presentato in passato.