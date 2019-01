Advertisement

L'Oroscopo del giorno 9 gennaio 2019 è pronto a mettere in chiaro la classifica e le previsioni zodiacali di mercoledì. In questo frangente ad essere valutati saranno i soli simboli astrali compresi nella sestina da Bilancia fino a Pesci. Allora, curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del 9 gennaio? [VIDEO] Come da titolo, il periodo cadrà "a fagiolo!" per i simpatici amici nativi dei Pesci: il sensibile segno d'acqua avrà a favore la Luna, in transito nel comparto proprio questo mercoledì.

Invece, visto il frangente tutt'altro che positivo, le previsioni di mercoledì 9 gennaio guardano non con una certa preoccupazione verso coloro appartenenti al Capricorno, giudicati quest'oggi con il poco invidiabile "sottotono".

Bene, a questo punto conviene iniziare subito con l'approfondire ogni singolo segno interrogando l'Astrologia in merito all'amore e al lavoro. Non prima comunque di aver svelato la classifica con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 9 gennaio 2019

Gli astri sono disponibili e già pronti a valutare la giornata di mercoledì. Al vertice della classifica stelline, quest'oggi imperniata sul giorno 9 gennaio, spicca in primo piano il segno dei Pesci, quest'oggi valutato al "top del giorno". A seguire un solo un altro specialissimo simbolo che andremo a scoprire nella tabella posta di seguito. Vai con il resoconto giornaliero e le stelline segno per segno:

Top del giorno : Pesci;

: Pesci; ★★★★★: Sagittario;

★★★★: Bilancia, Scorpione, Aquario;

★★★: Capricorno.

Oroscopo amore e lavoro, le previsioni

Bilancia - Il prossimo mercoledì si preannuncia abbastanza in positivo per voi "bilancini".

In amore, certamente sarà una giornata tranquilla, senz'altro con stelle (seppur parzialmente), sicuramente a favore. Ci saranno anche discrete prospettive per realizzare qualche bel sogno nel cassetto. Single, potreste avere, volendo, intensi scambi comunicativi con una persona molto interessata verso di voi. Diciamo che potrebbero esserci buone probabilità di avere un flirt, a patto di essere un po' più intraprendenti. In questo caso, le previsioni del giorno invitano ad avere fiducia in voi stessi. Nel lavoro, durante questa giornata saprete essere accattivanti e persuasivi in maniera assolutamente straordinaria. Di sicuro se ne accorgeranno anche quelli che lavorano con voi.

Scorpione - Partirà un poco al rallentatore questo vostro mercoledì di metà settimana. In amore, è giunto il momento per i dovuti chiarimenti con la persona amata. Avrete senz'altro l'abilità e la destrezza di scoprire la verità su alcuni vostri dubbi inerenti il partner. In miglioramento la vostra vita di coppia.

Single, dovete andare diritti all'obiettivo che vi interessa, soprattutto perché quasi tutte le stelle saranno con voi. Con un po' di impegno in più otterrete, se non tutto, abbastanza di quello cui aspirate. Nel lavoro, sarete dinamici e intraprendenti e vorrete ottenere i risultati che ritenerete siano alla vostra portata.

Sagittario - In arrivo un mercoledì 9 gennaio perfetto in ogni situazione. Diciamo che la giornata di metà settimana sarà perfetta per chi volesse tentare qualcosa di mai messo in pratica. In amore, sarà una giornata molto interessante, certamente pronta a regalare gioie inaspettate, ovviamente da vivere insieme al vostro partner. Cercate di assaporarle appieno senza timore, non ve ne pentirete. Single, il vostro fascino non passerà inosservato! Avrete modo di approfondire qualche conoscenza interessante specialmente per qualcuno con amicizie particolarmente interessanti. Nel lavoro invece, la situazione si avvierà verso uno sblocco totale: avrete la possibilità di concludere nuovi accordi, il che vi permetterà di crescere e sviluppare nuovi percorsi.

Capricorno - Giornata giudicata dall'Astrologia come "sottotono" [VIDEO]. Dunque, gli astri del periodo non avranno troppi riguardi nei confronti del segno. Le predizioni di mercoledì annunciano un frangente abbastanza tormentato in amore. Di certo sarete un po' più assenti del solito soprattutto in ambito di coppia. Forse, a causa dei troppi impegni oppure per la stanchezza accumulata nei giorni scorsi, potreste andare incontro a piccole liti senza effettivo "perché". Intanto, oggi dovrete rimediare cercando di non farvi troppo desiderare dal vostro lui o dalla vostra lei, ok? Single, a voi il consiglio è quello di soppesare le parole, se non altro per non ferire chi aspirerebbe a stare nel vostro cuore. Quindi, armatevi di pazienza dimostrandovi sereni e pacati. Nel lavoro invece, potreste sentirvi meno coraggiosi e intraprendenti rispetto ai giorni passati. Non lasciate che qualche momento di sconforto paralizzi alcune iniziative importanti avviate nelle scorse settimane.

Aquario - Una giornata buona in certi campi, un po' meno in altri. Volendo, con un maggior impegno ed un pizzico di fortuna, a fine periodo potreste avere anche qualche buona soddisfazione. In campo sentimentale intanto, tutto procederà senza troppi traumi o intoppi difficili da risolvere. Diciamo che arriveranno anche dei momenti sereni che trascorrerete con il vostro partner in assoluto relax. La cosa importante sarà di non avvilirsi troppo per eventuali scaramucce senza reale valenza: perché scaldarsi quando sapete che alla fine tutto tornerà com'era prima, anzi, più di prima! Single, raggiungerete un nuovo livello di amicizia nella vostra vita sentimentale, il che potrebbe andare ben oltre quanto da voi sperato. Dice il saggio, se son rose certamente fioriranno... Nel lavoro invece, vincerete le vostre titubanze e vi farete avanti per mostrare le vostre idee ed eventuali vostri progetti: lo farete sul serio? Se così fosse, allora meritate un plauso e un in bocca al lupo!

Pesci "top del giorno" - Questo metà settimana per noi "pesciolini" si presume possa essere positivo, si o no? Diciamo subito che le probabilità sono molto alte affinché tale ipotesi si avveri. Secondo l'oroscopo del giorno 9 gennaio, intanto, soprattutto nelle situazioni riguardanti l'amore e i sentimenti in generale, saranno tanti i pianeti che remeranno a vostro favore, ma su tutti spiccherà la Luna, presente nel segno questo venerdì e senz'altro pronta a regalare intensi attimi di passione. In molti sarete romantici, comunicativi e senz'altro ben felici di poter condividere le vostre gioie con la persona che vi sta accanto. Se single invece, la vostra parlantina farà senza meno una vera e propria "strage di cuori". Non stiamo esagerando: se sarete positivi nel porvi verso chi vorreste far colpo, riuscirete nell'intento. Piacevoli conversazioni nate per puro caso lasceranno ben sperare ai fini di un nuovo rapporto. Nel lavoro infine, dimostrerete di saper fare la differenza rispetto ai colleghi. Grazie alle vostre idee e alla vostra tenacia senza eguali, riuscirete a conquistare la fiducia di chi vi interessa.