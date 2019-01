Annuncio

Il secondo mese dell'anno, quello più corto, è giunto. Scopriamo gli astri con le stelle per tutti i nati sotto il segno del Sagittario. Di seguito, l'Oroscopo con l'amore, la salute ed il lavoro per il periodo compreso tra il primo ed il 28 febbraio 2019. L'inizio del nuovo anno per il segno del Sagittario è stato particolarmente positivo; molteplici i pianeti favorevoli, come Marte, Venere e Giove. In campo lavorativo è stato possibile portare avanti le proprie iniziative, godendo di particolari successi.

Bene anche le stelle che hanno riguardato il lato salutare, non è mancata energia, né forza, soprattutto nella parte centrale del periodo. In campo amoroso è stato possibile fare dei passi avanti nei confronti della persona amata, avete avuto maggiore coraggio.

In questo nuovo periodo dell'anno, in campo salutare vi sentirete particolarmente bene. Se ci sono stati dei problemi che vi hanno preoccupato nei mesi precedenti, ora vivrete un momento di ripresa. Anche se nell'ultima settimana del mese, potreste vivere un momento di tensione ed affaticamento, cercate di non stressarvi eccessivamente, caricandovi di cose da fare. Le agitazioni proseguiranno anche nel mese di marzo, per questo motivo, soprattutto nella prima parte del mese cercate di mantenere la calma. In campo amoroso, dovrete prendere delle decisioni in questo periodo, chi ha vissuto una separazione potrà iniziare a guardare avanti con maggiore tranquillità. In campo lavorativo, non mancherà energia, nonostante alcune difficoltà. Leggiamo le previsioni dettagliate per il campo sentimentale e lavorativo [VIDEO] del Sagittario.

Oroscopo febbraio: lavoro e amore per il Sagittario

Per quanto riguarda l'amore, come anticipato, ci saranno delle decisioni da prendere, troverete anche delle soluzioni per voi importanti. Le storie nate da poco, potrebbero essere ufficializzate e qualcuno potrebbe anche pensare a dei progetti importanti, come un matrimonio. Fare dei passi avanti a cui da tempo pensate, vi darà una certa tranquillità. Nel mese di marzo Venere sarà favorevole e vivrete delle belle emozioni. [VIDEO]

Per ciò che concerne l'aspetto professionale, con Marte in buon aspetto, soprattutto nelle prime giornate del periodo potrete vivere dei bei successi, fare incontri e rispettare accordi presi precedentemente. Nonostante qualche tensione, non mancherà l'ottimismo e la voglia di portare avanti anche nuove collaborazioni. Nel prossimo mese, proseguirà la voglia di fare e di dar vita a nuove idee.