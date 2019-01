Annuncio

Il secondo mese dell'anno sta per iniziare, quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per queste nuove giornate? Scopriamolo qui di seguito con l'Oroscopo di febbraio 2019 per il segno dello Scorpione, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Il nuovo mese si rivelerà molto positivo per i nati sotto il segno dello Scorpione, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti che tornano a ricoprire un ruolo centrale. Per quanto riguarda l’ambito lavorativo alcune situazioni necessitano di un chiarimento, tuttavia febbraio 2019 si rivelerà vantaggioso per coloro i quali sono alla ricerca di un'opportunità o un impiego.

Sarà al contrario un mese sottotono dal punto di vista del fisico, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e di fastidi psicosomatici.

Astrologia Scorpione, febbraio 2019: predizioni su amore, lavoro e salute

Amore: durante il mese di febbraio 2019 si torna a parlare di amore e i sentimenti ricoprono un ruolo centrale per lo Scorpione.

Venere è in posizione favorevole, questo favorirà gli incontri e le relazioni che nascono in questo periodo. Anche chi vive un rapporto stabile e duraturo non avrà nulla da temere, mentre la situazione cambia per coloro i quali hanno attraversato litigi e momenti di incertezza con il partner già durante i mesi precedenti. In tal caso il consiglio degli astri è quello di ritagliarvi del tempo in solitudine, per capire quello che volete e quali passi compiere per il futuro. Le giornate dal 18 al 20 saranno le più faticose del periodo per quanto riguarda i sentimenti, gestire i rapporti con gli altri non sarà semplice, potrebbero nascere litigi o discussioni all’interno dell’ambito familiare e con il partner. Al contrario il segno verrà favorito dalle stelle de dal 10 al 17 del mese.

Lavoro: durante il mese di febbraio 2019 occorrerà che lo Scorpione revisioni alcune situazioni createsi negli ultimi mesi per quanto riguarda la sfera professionale.

Potrebbero esserci decisioni importanti da prendere, qualcuno potrebbe decidere di cambiare mestiere e lanciarsi a capofitto in una nuova esperienza. Il consiglio degli astri e quello di riflettere con attenzione e non prendere decisioni affrettate, con il Sole in posizione favorevole a partire dal 18 febbraio le iniziative verranno favorite e lo Scorpione vivrà un momento di maggiore positività per quanto riguarda gli affari. Durante la seconda metà del mese infatti qualcuno potrebbe concludere una vendita vantaggiosa o ricevere una proposta interessante.

Salute: febbraio sarà un mese sottotono dal punto di vista fisico, in particolar modo le giornate dal 18 al 24 del mese potrebbero rivelarsi faticose per lo Scorpione, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e di banali malesseri psicosomatici. Nel periodo indicato sarebbe meglio concedersi qualche momento di riposo e curare maggiormente il fisico e l'alimentazione.