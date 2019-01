Annuncio

L'ultima settimana di gennaio sarà molto importante per alcuni segni zodiacali come Sagittario e Scorpione. Scopriamo le previsioni degli astri per la settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Mercurio potrebbe aiutarvi a mettere in atto degli accordi assai vantaggiosi. Alcuni di voi avranno rapporti commerciali con l'estero e potrebbero fare passi da gigante in ambito economico. Il mese sta per terminare nel migliore dei modi. Tutti coloro che intrattengono una relazione potrebbero decidere di fare progetti futuri.

Se siete single potreste fare nuove conoscenze.

Toro: dovrete dare il massimo sul lavoro: non è il momento di perdere tempo, ma bisogna agire e cogliere ogni palla al balzo.

Potrebbe esserci qualche litigio in famiglia per via di opinioni discordanti. Durante la metà della settimana potrebbe essere ripristinata la serenità.

Gemelli: siete astuti e molto abili: attenzione a fare troppe confidenze private [VIDEO], qualcuno potrebbe tradirvi e raccontare i vostri fatti. Mercoledì e giovedì potreste fare nuovi interessanti incontri amorosi, ma se già avete un partner state attenti a non cadere in tentazioni. Venerdì qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto.

Cancro: siete troppo impulsivi e rispondete a tono alle provocazioni. Tra lunedì e martedì potreste avere a che fare con qualche litigio a causa della vostra irruenza. Nel fine settimana potreste invece avere delle grandi intuizioni che vi aiuteranno in ambito lavorativo.

Leone: tra lunedì e martedì poteste avere delle grandi idee da voler condividere con gli altri.

Durante la metà della settimana poste decidere di dedicare il vostro tempo alla relazione con il partner, che sembra essere in crisi già da tempo. Non trascurate la vostra salute fisica.

Vergine: siete alla ricerca di idee per risolvere una situazione abbastanza complicata. Non avete ben chiaro cosa volete dal vostro futuro. Una vecchia questione potrebbe ritornare a galla e sollevare un polverone. Evitate la frequentazione con persone che non vi sembrano del tutto sincere.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: la settimana non inizierà nel migliore dei modi: purtroppo non vi sentire al top a livello fisico e ciò non vi permetterà di mostrare al massimo le vostre potenzialità. Avete bisogno di persone che vi stiano accanto senza secondi fini. Nel fine settimana evitate la vita sedentaria: uscite e svagatevi, potreste anche fare nuove conoscenze.

Scorpione: il lavoro sembra procedere per il verso giusto, anche se qualche problemino di percorso vi ha rallentato, ma comunque sembra tutto essere nella norma.

Sole è in vostro favore e potrebbe eliminare tutti quegli ostacoli che si presenteranno in amore.

Sagittario: al momento la situazione economica sembra essere al top. Giove vi garantirà molta fortuna nell'ambito lavorativo. Per chi studia la settimana sarà abbastanza tranquilla. Chi è single potrebbe innamorarsi, mentre chi ha una relazione potrebbe aver bisogno di tanto affetto.

Capricorno: con gli amici e con il partner i rapporti sembrano essere positivi, al contrario delle relazioni in famiglia. Siete delle persone molto efficienti e non amate lasciare indietro del lavoro. Chi ha incertezze in amore potrebbe chiudere la propria relazione.

Acquario: le cose sembrano procedere per il meglio e tra mercoledì e giovedì potreste avere un importante incontro di lavoro. Grazie a Mercurio sarete invogliati ad impegnarvi per raggiungere i vostri obbiettivi. Venerdì e sabato Luna sarà nel vostro segno, per cui è il momento adatto per farvi avanti in amore.

Pesci: bisogna che vi concentriate maggiormente in ambito lavorativo se non volete ricevere delle brutte sorprese [VIDEO]. In famiglia e con gli amici i rapporti saranno al top. Se siete single, qualcuno dell'Ariete potrebbe farvi innamorare.