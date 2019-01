Annuncio

Sarà una settimana all'insegna delle buone notizie per alcuni segni zodiacali, a partire dall'Ariete che potrà contare sul trio Luna-Marte-Urano nel segno. Per altri, invece, l'Oroscopo del periodo compreso dal 14 al 20 gennaio sarà portatore di problemi in amore o nei rapporti sul lavoro e non solo. Scopriamo di seguito cosa prevedono le previsioni astrologiche dei prossimi giorni segno per segno.

Previsioni Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: l'energia sarà il vostro punto di riferimento per tutta la settimana, durante la quale sarete pronti a fare tutto e subito.

Soltanto nel weekend potrebbe venire incontro qualche provvisorio malumore, che potrete superare con un po' di pazienza e con l'aiuto dei vostri amici.

Toro: dovrete fare i conti con qualche imprevisto che riuscirete a superare grazie ad energia e razionalità.

Sarà una settimana proficua in ambito lavorativo e negli studi, anche in vista di alcuni progetti che potrete concludere in futuro. Ottimi i rapporti con gli amici, in particolare nel prossimo weekend.

Gemelli: sarà una settimana lavorativa positiva, soprattutto negli ultimi giorni, con la conclusione di ottimi affari. In amore, potrete conoscere una persona che vi conquisterà, soprattutto se proveniente da qualche paese straniero. Nonostante le difficoltà iniziali, riuscirete a conoscervi meglio e a trovare diversi punti in comune.

Cancro: continua il periodo difficile, vista la conclusione delle feste natalizie che vi hanno svuotato. Problemi potrebbero interessare anche la vostra vita privata, con diverse discussioni con il vostro partner e possibili litigi anche sul lavoro.

Leone: ora che le vacanze sono finite, sarete costretti a sgobbare sodo, impegnandovi molto sul lavoro per concludere alcuni importanti obiettivi che vi siete prefissati.

Poche le possibilità di incontrare l'amore, motivo per cui non dovrete farvi cogliere impreparati.

Vergine: l'Oroscopo settimanale prevede serenità sul lavoro, nella scuola e anche in amore. In famiglia troverete un'atmosfera accogliente che vi permetterà di compiere qualche strappo alla regola, anche con qualche acquisto non indispensabile.

Dalla Bilancia ai Pesci: Oroscopo settimanale

Bilancia: vivrete un inizio di settimana all'insegna del malumore, con dei miglioramenti solamente a partire da giovedì. La vita di coppia sarà caratterizzata da qualche battibecco di troppo, con possibili ripercussioni anche nella sfera lavorativa.

Scorpione: l'Oroscopo settimanale non prevede nulla di particolare con poche novità in ambito sentimentale. Sul lavoro sarete concreti, riuscendo a raggiungere importanti risultati.

Sagittario: sarà un periodo intenso, in particolare dal punto di vista sentimentale. Potrete conoscere nuove persone, con una serie di intrighi invitanti e una vita di coppia movimentata.

Oltre all'amore, andranno alla grande anche lavoro, rapporti sociali e salute.

Capricorno: sarete troppo timidi ed emotivi, facendo fatica ad esprimervi sia con gli amici che con il vostro partner. Dedicherete gran parte del vostro tempo a far quadrare i conti, per evitare spiacevoli sorprese in ambito finanziario.

Acquario: avete troppa paura di invecchiare anche se dentro di voi continuerete a sentirvi giovani e ad avere il desiderio di vivere ancora grandi emozioni con viaggi ed avventure. Troppe serate e piccoli debiti in giro: è tempo di cominciare a diventare persone serie e mature!

Pesci: fino a giovedì non ci saranno novità degne di nota, ma da venerdì comincerete a dedicarvi a spese pazze, anche in vista di imminenti compleanni. Bene l'amore, soprattutto nel weekend.