Il primo weekend del mese sarà positivo per quasi tutti i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni degli astri da venerdì 1 febbraio a domenica 3 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: il fine settimana dell'Ariete sarà all'insegna del divertimento. Sarete aperti e socievoli, ma attenzione a lasciarsi andare a confessioni troppo intime con chi conoscete da poco. Avete deciso di prendervi una pausa dal lavoro e dedicarvi esclusivamente al vostro benessere.

Toro: siete molto concentrati sul lavoro e avete deciso di non staccare la spina neanche nel weekend.

Chi è in attesa di affrontare un esame importante potrebbe passare le giornate di venerdì e sabato a studiare. Se avete una relazione cercate di non trascurala, mentre per i single non è il momento di ricercare l'amore.

Gemelli: la vostra vita privata non è al top e sabato potreste andare incontro ad alcune tensioni molto forti. Siete molto nervosi, ma evitate di dire cose che in realtà non pensate: qualcuno potrebbe rimanere ferito e chiudere i ponti con voi.

Cancro: la settimana è stata molto intensa, per cui adesso è arrivato il momento di dedicarsi al riposo ed alla famiglia. Non trascurate la vostra salute: avrete bisogno di essere molto energici per la prossima settimana e dunque dovete recuperare le forze perdute.

Leone: a livello professionale potreste ricevere delle laute ricompense [VIDEO]: i vostri superiori hanno notato il vostro impegno e potrebbero decidere di premiarvi. Il buon umore dominerà soprattutto la giornata di domenica, che vorrete passare in compagnia di familiari e amici.

Vergine: se avete da poco iniziato una convivenza o una relazione, potreste iniziare ad avvertire le prime tensioni.

Non siete abituati a dover prendere decisioni in due, senza pensare unicamente alle vostre volontà ma anche a quelle del partner. Cercate comunque di chiarire subito ogni disguido, per evitare che la tensione possa rovinare il rapporto a lungo termine.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: l'inizio settimana è partito male e nel weekend dall'1 al 3 febbraio qualcosa potrebbe migliorare. Avete finalmente messo il lavoro in pausa e preso la decisione di passare qualche giorno insieme al partner. L'amore sembra andare a gonfie vele.

Scorpione: purtroppo sabato e domenica saranno veramente poco rilassanti per alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale. Ci sono da risolvere alcune questioni in famiglia, compito che avete rimandato per troppo tempo. Vi sentite un pò trascurati dal partner e potreste decidere di cercare conforto [VIDEO] altrove: state bene attenti, se tradite non potrete tornare più indietro.

Sagittario: sul lavoro sembra andare tutto a gonfie vele: state portando avanti un progetto molto interessante, che se andrà in porto potrebbe spianarvi la strada verso il futuro.

Per quanto riguarda l'amore, invece, ci sono un pò di disaccordi a causa di alcuni fraintendimenti. Ascoltate i consigli di chi vuole il vostro bene.

Capricorno: per i nati sotto il vostro segno il cielo sarà molto positivo: se avete proposte da fare approfittatene adesso. Se ci sono problemi sul lavoro è bene parlarne con un vostro superiore. In amore vi sentite molto appagati e soddisfatti. Troverete del tempo da dedicare anche all'attività fisica.

Acquario: il vostro fine settimana sarà incentrato sul divertimento con gli amici e con il partner. Siete delle persone molto determinate, ma quando decidete di staccare la spina non volete alcun grattacapo. Attenzione alle spese economiche.

Pesci: potreste avere qualche problema fisico a causa di un malanno annuale. Non amate stare in casa e questo riposo forzato potrebbe rendervi nervosi ed irascibili. Evitate di essere scontrosi con i vostri familiari per provocare inutili tensioni.