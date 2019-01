Annuncio

L'Oroscopo che ci attende per questo weekend sarà veramente interessante per alcuni segni dello Zodiaco. Secondo le previsioni astrologiche e il volere dei pianeti Giove, Saturno e degli altri corpi celesti, questo fine settimana sarà pieno di novità per Ariete, Leone e Cancro mentre ci saranno aspetti importanti da prendere in considerazione per Acquario, Toro e Gemelli. Ecco le previsioni dell'oroscopo per la giornata di sabato 12 e domenica 13 gennaio.

Cosa dicono le stelle: oroscopo del weekend

Ariete: questo weekend vi regalerà fortuna e grandi novità sull'amore e sul lavoro.

Dovete fare spazio a nuovi sentimenti e lasciare andare quelli che ormai non hanno più significato. Riflettete su voi stessi e su ciò che volete realmente.

Toro: state passando un periodo particolarmente stressante, accompagnato dalla stanchezza, ma fate attenzione a non trascurare i vostri famigliari o le persone che più vi stanno a cuore.

Avete bisogno di più tempo per voi stessi.

Gemelli: se recentemente siete stati colpiti da un evento spiacevole o drammatico, non scoraggiatevi, siate sempre positivi. In amore dovete accertarvi di non tirare troppo la corda visto che ogni azione genera una conseguenza.

Cancro: questo weekend vi regalerà dei momenti piacevoli. Ci saranno delle belle novità in arrivo per i single in cerca di un'anima gemella. Finalmente i vostri dubbi diventeranno certezze.

Leone: domenica sarete fortunati, non lasciatevi sfuggire nessuna occasione. Qualche piccolo inconveniente vi ostacolerà ma non fatevi scappare quella che per voi potrebbe essere una grande opportunità in amore. Giove e Venere sono dalla vostra parte.

Vergine: dovete riflettere su alcune cose dal punto di vista sentimentale. Prendetevi il tempo che vi serve per fare le scelte giuste, chi corre troppo non fa per voi.

Domenica sarà una giornata abbastanza tranquilla.

Previsioni seconda sestina zodiacale: l'oroscopo del weekend

Bilancia: da qualche mese avete a che fare con dei problemi che si ripetono. Le tensioni sul lavoro non aiutano e, spesso, vi sentite nervosi e facilmente irritabili. Fate attenzione a questo weekend e siate prudenti in amore.

Scorpione: ultimamente siete stati travolti dall'ansia e dalle preoccupazioni ma non temete: questo fine settimana andrà meglio. Non drammatizzate troppo le situazioni: prima o poi le cose torneranno al loro posto.

Sagittario: per questo weekend i single avranno fortuna negli incontri. Vi piace sentirvi apprezzati e tenuti in considerazione nelle decisioni importanti dal vostro partner. Sabato e domenica saranno giornate positive.

Capricorno: avrete l'occasione di sfruttare il transito di Saturno, delle belle opportunità vi attenderanno questa settimana. Sabato e domenica la fortuna è dalla vostra parte, osate ma senza esagerare troppo.

Acquario: state attraversando un periodo di confusione, negli ultimi giorni non siete stati molto fortunati ma questo non dovrà farvi arrendere.

Tentate sempre e non lasciatevi sfuggire le belle occasioni. Sabato e domenica saranno giornate interessanti.

Pesci: vi servirebbe una pausa di riflessione ma questo non aiuterebbe il vostro rapporto. Cercate dei punti d'incontro e le cose miglioreranno. I single non incontreranno particolari novità per questo weekend ma avrete delle belle prospettive per l'inizio della settimana prossima.