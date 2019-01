Annuncio

Una nuova settimana volge al termine. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche per tutti i segni dello Zodiaco per quanto riguarda la giornata di domenica 20 gennaio 2019. Di seguito, lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci. [VIDEO]

Le previsioni zodiacali del 20 gennaio

Ariete: in amore potreste sentirvi stanchi e nervosi, attenzione se frequentate una persona del Cancro. Nel lavoro gli investimenti vanno eseguiti con calma, potreste rimettere a posto questioni dello scorso anno.

Fisico che vi vede in forma.

Toro: per i sentimenti le coppie che hanno resistito alla bufera dello scorso anno ora vanno meglio, se vi siete separati guardate avanti. Nel lavoro coloro che hanno un passato importante possono avere belle opportunità entro poco tempo.

Forza per il fisico.

Gemelli: a livello amoroso giornata interessante nei rapporti, mentre lunedì e martedì saranno delle giornate utili per ricucire uno strappo. Nel lavoro qualche problema potrà essere risolto delle prossime settimane. Se avete accettato un nuovo impegno ora vi chiedete se avete fatto la scelta giusta. Soluzioni in arrivo per il fisico.

Cancro: in amore state vivendo un momento positivo, riuscite a superare alcune tensioni, con la luna positiva nel segno. A livello lavorativo se avete seminato bene raccoglierete ottimi frutti. Stelle positive anche per il fisico.

Leone: a livello sentimentale oggi potreste alzare troppo la voce, ascoltate prima di parlare. Nel lavoro siate cauti nelle decisioni con gli altri, la pazienza non è il vostro forte ma sarete comunque vincenti. [VIDEO]

Vergine: in amore giornata interessante che può riportare tranquillità.

Nel lavoro arrivano soluzioni, per ottenere risultati migliori sarà necessario chiudere collaborazione e aprire nuovi percorsi. Fisico che vi chiede maggiore attenzione.

Bilancia: a livello amoroso con la luna dissonante insieme a Marte, potreste vivere dei momenti di nervosismo. Nel lavoro non mancheranno dispute, ma tutto può essere risolto nel giro di poche settimane.

Scorpione: per i sentimenti oggi potreste fare qualcosa di bello per il partner, rimandate un incontro per qualche giorno. A livello lavorativo siate positivi in tutto, situazione generale che è dalla vostra parte. Fortuna che può arrivare grazie ad intuizioni speciali. Fastidi per il fisico.

Sagittario: nei sentimenti è facile ritrovare desideri di amare in questi giorni, in quanto Venere si trova nel vostro segno zodiacale. Nel lavoro all'ultimo momento potreste cambiare un accordo o fare cose in più. Non stancatevi troppo.

Capricorno: a livello amoroso la luna è dissonante, in questa giornata potreste vivere dei contrasti.

A livello lavorativo situazione astrologica positiva e interessante, programmate un impegno per i prossimi giorni. Evitate gli sforzi eccessivi.

Acquario: in amore oggi siate un po' più cauti, attenzione se nella coppia ci sono strani malumori. Nel lavoro progetti importanti da varare che dovrete gestire al meglio, novità entro febbraio. Forza per il fisico.

Pesci: a livello amoroso riflettete bene prima di mettere in discussione un rapporto. Nel lavoro, la situazione generale non proprio al top, ci sono troppe tensioni che bisogna risolvere. Potreste anche accettare un ruolo che non vi piace. È in arrivo un momento di recupero.