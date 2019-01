Annuncio

Una nuova giornata sta per avere inizio per tutti i segni dello zodiaco. Quali sono le previsioni astrologiche di venerdì 24 gennaio? Di seguito ecco le stelle con lavoro, salute amore dall'ariete ai pesci. [VIDEO]

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: vi sentite stanchi in questa giornata. In campo lavorativo possono arrivare delle nuove idee. Per quanto riguarda i sentimenti potrebbero nascere delle discussioni.

Toro: sarà una buona giornata per il segno, con la Luna in buon aspetto vivrete bei momenti emozionanti.

Venere sarà presto attiva, belle le stelle che riguardano anche il campo lavorativo.

Gemelli: in questa giornata potreste avvertire della stanchezza. In campo lavorativo potreste vivere dei momenti di scoraggiamento.

Per quanto riguarda il campo sentimentale un certo nervosismo caratterizzerà la giornata.

Cancro: in campo professionale potrebbero giungere delle proposte, cercate di valutarle al meglio. In amore, con la Luna favorevole, vivrete dei bei momenti con il partner.

Leone: giornata dedicata al recupero, anche fisico. In campo lavorativo potreste ricevere delle soddisfazioni. Per quanto riguarda l'amore sono in arrivo delle belle rivincite.

Vergine: giornata nervosa per il segno. In campo lavorativo cercate di fare le cose con calma. Per quanto riguarda l'amore potreste vivere dei momenti di lieve agitazione.

Le predizioni da Bilancia a Pesci

Bilancia: sul lavoro potrebbero nascere delle complicazioni non semplici da sistemare. Per quanto riguarda il campo emozionale presto la Luna sarà nel segno e vivrete un buon recupero.

Scorpione: fase di ripresa per il segno. In campo lavorativo quella di mercoledì 24 gennaio sarà una giornata tranquilla. In campo sentimentale potrete vivere dei momenti emozionanti.

Sagittario: giornata stancante per il Sagittario, in campo sentimentale è in arrivo un momento di ripresa. Per quanto riguarda il lavoro le cose potrebbero non andare come speravate, ma non scoraggiatevi.

Capricorno: è un buon momento per quanto riguarda il recupero sotto l'aspetto fisico e della salute. In campo lavorativo state vivendo un buon periodo, sono in arrivo delle proposte. [VIDEO]Giornata interessante per i sentimenti.

Acquario: cercate di vivere con maggiore serenità, evitate di essere sempre in tensione. In campo lavorativo potrebbero arrivare delle soluzioni. Per quanto riguarda i sentimenti momento di ripresa con il partner.

Pesci: è un buon momento per dedicare del tempo a voi stessi e vivere dei momenti di relax. In campo sentimentale evitate di arrabbiarvi inutilmente. Sul lavoro siate prudenti.