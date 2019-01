Annuncio

Un semplice uovo su sfondo bianco con più di 26 milioni di like diventa la foto più apprezzata nella storia di Instagram, battendo il record di Kylie Jenner, 21, la più giovane delle sorelle Kardashian che deteneva il record con 18 milioni di like dal 6 febbraio 2018 quando ha postato una foto che annunciava la nascita della figlia Stormi Webster avuta con il rapper Travis Scott, la cui gravidanza fu segreta per ben 9 mesi.

L'immagine di un uovo realizza il nuovo record di like su Instagram

La foto dell'uovo è stata postata dal profilo @world_record_egg il 4 gennaio con la caption "Facciamo insieme il record della foto con più like di Instagram.

Battendo il record attuale al momento di Kylie Jenner (18 milioni) ! possiamo farcela!". All'annuncio hanno risposto in moltissimi comprese celebrità dal calibro della pop star Demi Lovato, lo YouTuber e modello Cameron Dallas e il modello Presley Gerber figlio della celebre top model Cindy Crawford, collezionando più di 26 milioni di like [VIDEO] e 1 milione di commenti.

Lo stesso account al momento ha raggiunto più di 2.5 milioni di followers ed è in continua crescita. Insomma nel giro di pochi giorni è diventato uno dei top profili del social network con un engagement rate degno dei re di instagram Cristiano Ronaldo, 151 milioni di followers, e Selena Gomez, 144 milioni di followers.

Ci è voluto poco tempo prima che i fan riempissero i commenti del profilo personale della Jenner parlando del famoso uovo.

Kylie ha risposto con un video, poi cancellato ma diventato comunque virale [VIDEO], in cui con la sua migliore amica Jordyn Woods hanno mostrato due uova alla telecamera e poi le hanno rotte sull'asfalto rovente di una strada di Hidden Hills, dove la famiglia Kardashian risiede.

Molti sono ora coloro che ora cercano di replicare l'idea dell'uovo sperando nello stesso successo.

Alcuni cercano di battere il record della foto con più commenti su instagram compresa una mela che in 5 giorni è già arrivata a più di 27 mila commenti.

Il profilo @world_record_egg, di cui è ancora anonimo il proprietario e che si fa chiamare con il soprannome di "Egg Gang" , il 13 gennaio ha postato una storia ringraziando del grande successo riscosso "E' pazzesco! Che periodo storico per essere vivi! Grazie mille per il supporto e i messaggi. Cercherò di rispondere a più persone che posso" aggiunge poi "non è finita qui, abbiamo solo appena iniziato". Per ora ha annunciato una linea di merchandise dedicata all'uovo più famoso di sempre.