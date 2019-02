Annuncio

Annuncio

Cosa devono aspettarsi le persone dell'Acquario per il week-end del 16-17 febbraio 2019? In questo periodo siete stati chiamati a sbrigarvela da soli, ma dovete essere fiduciosi, perché l'Oroscopo dice che alla fine sarete premiati, anche se la fatica sarà doppia, proprio nel fine settimana. Alla lunga, quindi, il vostro morale ne trarrà giovamento, soprattutto se gli amici di sempre vi resteranno vicini, dopo una temporanea debacle della forma fisica che inizialmente vi farà preoccupare non poco. Per migliorare il vostro stato di salute, sarà comunque indispensabile prendere una pausa dal superlavoro, che vi ha impegnato nelle ultime settimane.

Fate attenzione prima di assumere impegni scritti: è opportuno far leggere certi documenti a professionisti qualificati, che possano darvi dei buoni consigli sul da farsi.

Annuncio

Se sarete prudenti, vi potrete prendere delle belle rivincite su persone che vi avevano colpevolmente sottovalutato, approfittando del vostro buon cuore e dell'apertura che avete verso gli altri.

Il week-end dell'Acquario: sorprese in vista

Un'occasione di svago durante il week-end del 16-17 febbraio per l'Acquario potrebbe portare benefici che andranno oltre le vostre aspettative. In famiglia sono tuttavia segnalati contrasti, soprattutto coi figli, che avranno da ridire circa alcune vostre abitudini e sulle regole che cercate di far rispettare, non sempre riuscendovi. Non vi sentirete capiti fino in fondo, ma anche in questo ambito, alla lunga, avrete le vostre rivincite, sempre se saprete portare pazienza, per cogliere l'occasione migliore.

Annuncio

L'Acquario e l'amore il 16-17 febbraio

Finalmente deciderete di compiere un passo che meditate da tempo, presentandovi ad una persona e dichiarandole il vostro amore. Avete aspettato troppo, per la paura di rovinare tutto, ma ora l'oroscopo dell'Acquario dice che il vostro spirito di iniziativa sarà premiato. Guai all'orizzonte invece per chi è già sposato nel week-end del 16-17 febbraio 2019: potreste scoprire cose sul vostro partner che non avreste immaginato e potreste reagire male. A questo punto, quello che dovrete fare è cercare di capire se il vostro legame è davvero solido. Il rischio che correrete sarà quello di perdere fiducia nel prossimo e sarebbe una cosa che va contro la vostra natura: l'Acquario infatti è il segno degli idealisti per antonomasia.

Annuncio

Molto negativa per le coppie risulterà la serata del sabato.