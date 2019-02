Annuncio

Il giorno di San Valentino è arrivato ma non avete ancora trovato la frase giusta per spedire un augurio al vostro partner? Il web è pieno di idee romantiche, a volte fin troppo sdolcinate, attraverso le quali esprimere i propri sentimenti alla persona del vostro cuore, sia essa il marito o la moglie, fidanzato o fidanzata o semplicemente un caro amico o amica. Eppure non è un augurio tanto esplicito ciò che state cercando, ma un pensiero ironico e divertente attraverso il quale volete strappare un sorriso alla donna o all'uomo del vostro cuore. Se la vostra idea è di trovare una dedica assolutamente anti-San Valentino, che sia anche un'inevitabile critica a chi amate, abbiamo selezionato per voi una carrellata di proposte che potranno sicuramente fare al caso vostro.

San Valentino: frasi ironiche e divertenti

Siete ancora in tempo per inviare gli auguri di San Valentino al vostro partner attraverso un sms, Whatsapp, qualsiasi altro social network o, perché no, anche con uno dei bigliettini che un tempo erano il gesto più atteso del 14 febbraio. Se il vostro innamorato non è una persona romantica, ma preferisce una dedica decisamente divertente, ecco di seguito una serie di idee da prendere in considerazione:

Da quando ti ho visto penso a te, la mattina non mangio e penso a te, a mezzogiorno non pranzo e penso a te, la sera non ceno e penso a te, la notte non dormo perché sto morendo di fame!

Il WWF comunica che da un parco protetto è scappato un animale in via di estinzione. Ma cosa hai fatto? Torna subito a casa!

Mi è bastato vederti da lontano per capire che sei dolcissimo, mi è bastato vederti da lontano per capire che sei bellissimo, mi è bastato vederti da vicino per capire che ho problemi di vista. Ma lo stesso ti faccio tanti auguri di buon San Valentino.

Se per baciarti dovessi poi andare all'inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci (citazione di William Shakespeare).

Vorrei tornare al giorno in cui ti incontrai per la prima volta, così potrei cambiare strada ed evitare di conoscerti.

Frasi di auguri anche tra single

Oggi è San Valentino, la festa degli innamorati che si scambiano biglietti e o messaggi romantici per manifestare il proprio amore.

Non tutti però possono celebrare questa ricorrenza con un partner al proprio fianco, motivo per cui guardano con una certa ironia questa data speciale. Lo scambio di messaggi è dunque dedicato anche al mondo dei single, che possono cogliere l'occasione per punzecchiare con pensieri ironici e divertenti coloro che sono impegnati sentimentalmente. Anche per loro, abbiamo selezionato una serie di frasi di buon San Valentino o, meglio, di anti-San Valentino: