Vegeta, uno dei principali personaggi della serie Dragon Ball, lo abbiamo conosciuto inizialmente come un guerriero sadico e spietato. I suoi obiettivi vertevano sulla conquista, la sottomissione dei più deboli e i genocidi. Un essere senza alcuna coscienza, con una sete di sangue infinita. Un essere talmente malvagio a cui non importava neanche di nuocere a donne e bambini, pur di soddisfare i suoi loschi piani.

Tuttavia, con il proseguire della storia, il saiyan ha iniziato a cambiare cominciando a collaborare con coloro che un tempo reputava suoi nemici. Del resto, lo stesso Goku e gli altri guerrieri Z hanno sempre tenuto per lui una 'porta aperta', affinché potesse redimersi e diventare un guerriero positivo, al servizio del bene.

Da Freezer in poi, Vegeta ha in effetti combattuto contro esseri terribili, dando un valido contributo alla salvezza del pianeta Terra. Non dimentichiamo inoltre come lo stesso saiyan abbia sacrificato la sua vita per ben due volte, venendo sempre resuscitato ogni volta con le sfere del drago.

La minaccia di Moro

Nel manga/Anime di Dragon Ball, Vegeta fa parte dei buoni oramai da molto tempo. Il saiyan si è dimostrato un degno rivale (ed amico) per Goku, un buon marito per Bulma ed un padre affettuoso per Trunks e Bra. Tuttavia, nell'ultimo capitolo del fumetto di Dragon Ball Super, abbiamo avuto la conferma di come il principe dei saiyan abbia abbandonato del tutto gli istinti violenti e primitivi che caratterizzavano lui e il suo popolo originario.

Ricordiamo come al momento il manga stia proponendo la saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica.

Negli ultimi mesi ha fatto la sua comparsa un nuovo villain: l'inquietante alieno Moro, una sorta di caprone antropomorfo. L'essere malvagio vive da milioni di anni ed è riuscito ad evadere dalla prigione spaziale in cui era stato recluso. Il potere di Moro si basa sull'assorbimento dell'energia vitale dei pianeti. Una tecnica molto simile a quella del personaggio Marvel Galactus se si nota. L'obiettivo attuale di Moro è riunire le sette sfere del drago e chiedere al dio drago l'esaudimento di un desiderio.

L'eroico gesto di Vegeta

Tornando ai nostri eroi, Goku e Vegeta, i due guerrieri saiyan hanno raggiunto da poco il pianeta Namecc, dove si trova lo stesso Moro.

Quest'ultimo è da poco atterrato sul corpo celeste e già sente il bisogno di nutrirsi. Il capitolo 44 di Dragon Ball Super, mostra Moro intercettare un piccolo namecciano e deciso ad assorbire la sua energia vitale, lo aggredisce. Tuttavia, prima che possa succedere il peggio, Vegeta interviene salvando il bambino. Qui di seguito proponiamo una scansione del fumetto postata su Twitter qualche tempo fa.

Il gesto altruista di Vegeta si spiega col fatto che il principe dei saiyan abbia seminato in passato morte e distruzione sul pianeta Namecc durante la saga di Freezer vista in Dragon Ball Z. Il salvataggio del piccolo namecciano è stato di conseguenza un gesto di riscatto da parte del prode guerriero. Oltraggiando Moro, Vegeta ha dunque simbolicamente chiuso i conti con il suo orribile passato, esternando un animo generoso, mettendo la sua forza al servizio dei più deboli.