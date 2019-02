Annuncio

Stiamo per salutare il mese di febbraio e accogliere il successivo mese di marzo. Come andrà la prossima settimana per tutti e dodici i segni dello Zodiaco? Scopriamolo grazie alle previsioni astrologiche su lavoro e amore per la settimana che va da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo.

Astrologia e oroscopo settimanale da Ariete a Vergine

Ariete. Nel lavoro sarà premiata la vostra creatività. I viaggi d'affari vi daranno grosse soddisfazioni ma riposate nel weekend. In amore cercate di dedicare più tempo alla persona che vi interessa.

Toro. Con il lavoro è il vostro momento migliore, approfittatene per aprire delle attività o per realizzare un progetto che, da qualche tempo, state desiderando.

In amore evitate la gelosia, sorvolate su alcune cose e tutto si chiarirà.

Gemelli. Non disperdete le vostre capacità in lavori inutili e fate attenzione alle spese. In amore, non siate diffidenti. Ascoltate i consigli delle persone che vi stanno vicine oppure quelle di cui avete maggiore fiducia.

Cancro. Concentratevi sul lavoro. Avete grinta e capacità nel conservare il vostro posto di lavoro. Non fatevi sorprendere dalla stanchezza. Il partner vi ama per il vostro aspetto, non cercate di modificarlo: riuscite a piacere così come siete.

Leone. Nel lavoro c’è molta invidia, soprattutto tra colleghi. Avete grosse potenzialità, ma non infierite contro nessuno. Comunicate di più con il partner.

Aprite il vostro cuore ed appianate ogni cosa, il rapporto di coppia ne gioverà.

Vergine. Riguardatevi nella salute, lo stress potrebbe creare problemi. Una breve pausa vi restituirà la forza in modo da poter continuare alla grande. Anche in amore subite lo stress ma non pensateci, sono malintesi e pettegolezzi. Dedicate più tempo alla persona amata.

Previsioni degli astri su lavoro e amore da Bilancia a Pesci

Bilancia. Nel lavoro dovete organizzarvi, fatevi aiutare da un collega. Siete in grado di fare tanto in modo da poter arrivare alla meta stabilita. Date prova del vostro amore, fate un bel viaggio e una proposta di vita in comune.

Scorpione. Nel lavoro superate brillantemente ogni ostacolo, osate e tutto vi sembrerà semplice.

In amore mettete da parte l’orgoglio, pensate a un progetto di vita. Il partner vi darà la giusta carica per essere vincenti e felici.

Sagittario. Siete in grado di creare importanti progetti lavorativi, qualche collega sarà geloso e vi ostacolerà. Andate avanti senza paura. Non litigate con la persona del cuore, siate comprensivi e meno orgogliosi. Dimostratele fiducia e affetto.

Capricorno. Se il lavoro non vi soddisfa, è il momento migliore per riflettere. Ci sono altre occasioni che magari potrebbero darvi più soddisfazioni, quindi è il momento di imboccare la giusta via. In amore, mettetevi in gioco. Svagatevi con il partner. I single devono approfondire le nuove amicizie, potrebbero nascere delle bellissime relazioni.

Acquario. Gli insuccessi appartengono al passato. Prendete forza e coraggio e tutto si sistemerà. Avrete successo e una buona carriera. In amore portate a termine dei progetti avviati. Esprimete le vostre idee, fidatevi della persona che vi è vicina con il cuore.

Pesci. Sfruttate il tempo dedicandolo ai vostri progetti. Avete molta inventiva. Realizzate progetti e idee che da qualche tempo avete programmato. Siete romantici e sensibili, aspettate l’anima gemella con cui condividere i sogni. È dietro l’angolo! Siate più attenti.