L'Oroscopo del giorno 4 febbraio 2019 è arrivato all'appuntamento con le attesissime previsioni, in questo caso relative agli ultimi sei segni zodiacali. Pronti a mettere le mani su consigli e dritte per la giornata di lunedì? Come certamente qualcuno di voi avrà già intuito, nel prossimo inizio settimana ad emergere su tutti saranno due segni in particolare: Sagittario e Acquario. Il primo sarà assolutamente super-favorito in amore mentre il secondo, viste le effemeridi altamente positive, avrà ottime possibilità da investire nelle attività lavorative o nelle professioni in generale.

Invece, ad avere sicuramente più di qualche intoppo nel corso della giornata, sempre secondo quanto espresso nelle previsioni di lunedì 4 febbraio, saranno Bilancia e Scorpione, rispettivamente segnati con il "sottotono" ed il peggiore "ko".

Andiamo ai dettagli segno per segno.

Classifica stelline 4 febbraio 2019

In arrivo a breve una nuova settimana con un lunedì impostato tutto sulla ripartenza. Dunque, cosa c'è di meglio se non sapere in anticipo come saranno le stelle nei riguardi del nostro segno zodiacale? Tema centrale in questo frangente, come al solito, la classifica stelline interessante giorno 4, ben disposta a dare soddisfazioni come anche inevitabili delusioni. A svettare tra i migliori, lo abbiamo già annunciato in apertura, sono Sagittario e Acquario, segni saldamente in testa alla scaletta. Quasi altrettanto bene il periodo anche per gli amici Capricorno e Pesci preventivati con un lunedì a quattro stelle. Vediamo i dettagli:

★★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★: Bilancia;

★★: Scorpione.

L'amore e il lavoro, le previsioni dell'oroscopo

Bilancia - Partirà inizialmente molto piatto questo vostro lunedì di inizio settimana, per poi riprendersi leggermente in chiusura.

Diciamo che quasi tutto il periodo vi vedrà leggermente sotto stress in quanto la giornata è stata classificata con il "sottotono". In amore, si presenteranno delle tensioni dovute principalmente ad un calo della fiducia reciproca ma niente di irrecuperabile, perché saranno solamente passeggere. Single, i problemi che incontrerete potranno essere alleviati rendendo il vostro quotidiano meno complicato. Alla fine della giornata, l'unica cosa da criticare sarà solamente la vostra cattiva gestione del tempo. Le previsioni del giorno incitano affinché vi organizziate al meglio. Nel lavoro, gli equivoci con i colleghi saranno risolti e potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo. Per il vostro benessere e per mantenere la serenità ritrovata sul posto evitate di invadere campi altrui, cercate quindi una sincera collaborazione piuttosto che una spietata competizione.

Scorpione - Giornata negativa è dir poco! Il periodo, valutato nelle previsioni come "nero" e non farà sconti a nessuno! A più di qualcuno di voi Scorpione, l'influsso di pianeti dissonanti vi renderà agitati e inquieti, dunque potreste rivelarvi insofferenti e preoccupati.

Non abbattetevi però, tutto si risolverà molto presto. In amore, giornata di battibecchi e malintesi: perché? Di sicuro qualcosa non funzionerà bene e ci saranno parole che vorrebbero uscire o situazioni che non vi andranno a genio trattenute da troppo tempo. Cercate di liberarvi di tutto ciò per poi stare meglio, ok? Single, le barriere che incontrerete non sono così male come sembrano: non fatevi scoraggiate da un rifiuto di qualcuno, ma sbarazzatevi dei dubbi e andate per la vostra strada! Nel lavoro, la vostra capacità di giudizio verrà messa sotto esame. Non fatevi prendere dal panico ma controllate soprattutto l'ansia. Anche se le mani dovessero iniziare a sudare, cercate di concentrarvi e mantenere l'auto-controllo.

Sagittario - In arrivo un lunedì 4 febbraio sicuramente indirizzato al meglio, secondo le vostre più rosee attese. Sarete vincenti su tutta la linea, qualunque sia la vostra condizione sentimentale: senza dubbio potrete concedervi momenti quasi indimenticabili e ciò non è affatto poco! In amore, i nervi saranno distesi e sarete molto positivi: passerete la serata a stretto contatto con il partner, magari cucinando insieme o progettando un viaggio romantico da fare questo weekend. Single, osate! Sappiate che non dovete assolutamente limitare i vostri desideri, in nessun campo. Nel corso della giornata potreste fare degli incontri importanti e non ci sarà tempo per rimandare a domani quello che avete nel cuore e nella testa. Nel lavoro, grazie ad un'invidiabile forza di volontà riuscirete ad eccellere in svariati e impensabili settori con grande determinazione, con il risultato di trarne un vero e proprio beneficio.

Capricorno - Giornata diciamo pure "passabile", valutata nelle predizioni di lunedì con le semplici quattro stelle della routine più scontata. Intanto preparatevi ad affrontare il frangente con convinzione: armatevi di fiducia ed altrettanta pazienza, certamente il periodo potrebbe anche rivelarsi abbastanza buono a patto di essere risoluti evitando distrazioni. In amore, sarà giunto il momento per i chiarimenti, avrete l'abilità e la destrezza di scoprire la verità su alcuni vostri dubbi ed una migliore comprensione dei vostri obiettivi. Provate a parlare con lui/lei e chiarite. Single, il successo arriverà in modo del tutto naturale, il fascino sarà in azione e vi porterà sicuramente soddisfazioni in amore. Nel lavoro, avrete molta forza e determinazione, vi sentirete in netto recupero e la vostra dinamicità farà la differenza. Darete così uno stacco importante alle persone che concorrono per i vostri stessi obiettivi.

Acquario - La giornata si presume possa essere più che ottima, certamente idonea a regalare novità interessanti e sorprese in molti settori. Mantenete la calma nei rapporti interpersonali. Il consiglio: prevenite possibili momenti di stanchezza dedicando più tempo al riposo. In campo sentimentale, andrà tutto a gonfie vele con il vostro partner e dovrete approfittare del momento per assaporare al massimo i piaceri che questa giornata vi offrirà. Single, non esitate a suggerire un programma al contempo fuori dal comune e stimolante, non potete negare di nutrire un bisogno irrefrenabile di vivere i vostri sogni, saranno possibili degli incontri gradevoli grazie ai vostri amici. Nel lavoro invece, quella di fronte a voi sarà una giornata tranquilla. Il carico di impegno sarà più leggero del solito e le ore trascorreranno armoniose, trovando così un metodo efficace che vi semplificherà e snellirà le attività quotidiane.

Pesci - Questo inizio settimana è stato valutato discreto, molto più efficace rispetto alla parte finale del periodo. Eliminate comportamenti superflui, date una sferzata a tutta la vostra vita cercando di rinnovarla. Secondo l'oroscopo del giorno 4 febbraio riguardo l'amore, indica che nuove idee arriveranno ad arricchire la vostra percezione e ad aumentare i bisogni emotivi con le stelle ben disponibili a dare aiuto a far pervenire il messaggio al vostro partner. Se single invece, la vostra creatività sarà accentuata nella vostra vita amorosa e aprirà nuovi orizzonti. Spetterà a voi comunque optare per la felicità che sarà a portata di mano, perché se chiuderete la porta ad una situazione, sicuramente ne aprite un'altra più adatta a voi. Nel lavoro, non brillerete come altre volte, ma non vi mancheranno le energie, quindi con la dovuta calma riuscirete a portare a termine quel che vi verrà richiesto.