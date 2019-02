Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo di mercoledì 20 febbraio riguardo all'amore e alla fortuna nel lavoro, rivela che ciascun segno dello Zodiaco beneficerà di vari influssi planetari favorevoli, per vivere la giornata con un nuovo slancio. Alcuni simboli zodiacali dovranno cambiare atteggiamento nei confronti dei sentimenti, intraprendendo nuove strade che portano alla felicità.

Ecco ora nel dettaglio le previsioni astrologiche dedicate al giorno 20 febbraio per tutti i dodici segni zodiacali.

Previsioni astrologiche dall'Ariete alla Vergine

Ariete: non potete sperimentare nuove strade se siete sempre sulla via vecchia, così come non potrete aprirvi al nuovo se rimanete attaccati alle sensazioni passate. Cercate di trovare la forza e la spinta giusta per cambiare quello che non vi soddisfa.

Annuncio

Toro: sarete coraggiosi e sicuri, riuscendo a emergere nel lavoro e ottenendo successi. Le retribuzioni arriveranno senza grosso dispendio di energia e anche in amore sarete più sicuri, armonizzando i vostri interessi con quelli del partner.

Gemelli: apparirete alquanto stressati, forse per via di alcune noie sul lavoro, collegate a eventi fastidiosi che si susseguono senza tregua. Non lasciatevi prendere dall'ansia e contenete il nervosismo, altrimenti questa situazione negativa si ripercuoterà sulla sfera sentimentale.

Cancro: i nodi lunari nel vostro segno vi spingono a prendervi le proprie responsabilità, senza tergiversare o rimandare a domani ciò che potreste fare oggi. Non proiettate le vostre azioni sugli altri, sapete che spetta a voi cambiare qualcosa per evolvere in positivo.

Annuncio

Leone: rischiate nelle vostre attività lavorative per cambiare qualcosa, rivoluzionando il lavoro con la vostra voglia di fare. Anche in amore, non tiratevi indietro ma osate, avrete successo.

Vergine: sfruttate gli influssi premonitori di una Luna quasi magica, che è appena entrata nel vostro domicilio. Riuscirete a captare questi influssi preziosi e a utilizzarli nel lavoro in modo intuitivo, nella sfera sentimentale in maniera più sensibile, puntando sulle emozioni.

Nuove opportunità per i segni zodiacali nell'oroscopo di mercoledì

Bilancia: affrontate alcuni imprevisti con serenità, senza aver paura e contando maggiormente sulle vostre capacità. Saturno e Venere dal Capricorno vi spingono al cambiamento, trasformando ed evolvendo anche i sentimenti.

Annuncio

Scorpione: gli influssi lunari regalano concentrazione e memoria che uniti all'abilità di Mercurio, creano un mix eclatante per il vostro segno. Riuscirete a essere più intuitivi in amore, capendo al volo i sentimenti altrui quasi come pervasi da un misterioso potere di chiaroveggenza.

Sagittario: apparirete molto fragili e insoddisfatti da una storia sentimentale che non va come dovrebbe. Colpa degli influssi lunari in quadratura con il vostro segno, ma non temete riuscirete a superare questi attriti. Giove è dalla vostra.

Capricorno: affronterete gli argomenti in modo diretto, agendo immediatamente e cogliendo le opportunità al volo. Questa carica energetica viene da un fortunato trigono di Marte e Luna incrociato al vostro segno, che vi consente di aprirvi a nuove opportunità, sia amorose che lavorative.

Acquario: la quadratura di Marte dal domicilio astrologico secondo vi rende maggiormente aggressivi, non facendovi tenere a bada un'impulsività incontrollabile. In amore e nel lavoro, contate sulle vostre capacità.

Pesci: contemplate il vostro Io, l'astro solare è entrato nel vostro domicilio e sarete più meditabondi del solito, cari amici dei Pesci. Il vostro stato d'animo sarà altamente sensibile e ricettivo, tanto che potrebbe manifestare sbalzi d'umore improvvisi. Cercate maggiore concentrazione nel lavoro.