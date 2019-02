Annuncio

La settimana sta per concludersi e il weekend si avvicina, ricco di opportunità e di sensazioni tutte da approfondire nelle previsioni astrali di metà mese. L'Oroscopo del weekend promette bene per Cancro, Sagittario e Pesci. Gli altri segni zodiacali dovranno investire maggiormente sui sentimenti, trovando gli stimoli giusti per migliorare le emozioni amorose.

Previsioni astrologiche dall'Ariete alla Vergine

Ariete: siete voi i protagonisti della vostra vita e amate stupire anche chi vi sta accanto. Con Urano nel vostro cielo sarete ancora più originali, prendendo delle decisioni improvvise in questo fine settimana, buone per migliorare voi stessi.

Toro: il guadagno è importante per voi amici del Toro e vi spinge a sentirvi liberi e indipendenti.

Ma fate in modo che gli introiti non siano occasione di litigio con il partner. Spesso affermando troppo il vostro io, potreste fare paragoni su quanto si guadagna e ciò potrebbe provocare discussioni.

Gemelli: la Luna entra nel vostro cielo, "la casa del sociale" e nella giornata di venerdì i sentimenti di colpo acquisteranno un significato più profondo. Potrete condividere splendidi momenti con la persona amata, aprendovi a una vita di società appagante. Voi single cercherete la persona giusta negli ambienti che per voi contano.

Cancro: vivrete la casa con amore, trascorrendo ore di meritato riposo e vivendo i sentimenti con dolcezza. Anche in amore punterete sulle sensazioni e su un atteggiamento sognatore, da mettere in pratica con la persona amata, trasformando il sogno in realtà.

Leone: in questo fine settimana punterete sulla tecnologia per migliorare il vostro benessere domestico. Vi contornerete di oggetti utili per il vostro comfort e potrete vivere la casa in un'atmosfera accogliente. Poi la sera mettete su un bel sottofondo musicale e ricevete gli amici più cari, in totale armonia.

Vergine: fiduciosi nell'inseguire la luce del cuore, procederete alla realizzazione dei vostri desideri cercando raggi benefici dentro di voi. Analizzerete vari aspetti, tra cui quello emotivo e quello materiale, decidendo quale strada intraprendere per ottenere una maggiore sintonia amorosa.

Gli astri e le previsioni amorose nell'oroscopo del weekend

Bilancia: è inutile recitare la frase "Va dove ti porta il cuore" poiché voi lo farete già da soli, spinti da una forte sicurezza che il trigono dell'astro lunare con il Sole vi conferisce.

Non avrete dubbi su una situazione che voi avete valutato come giusta. Potrebbe essere una decisione amorosa che provocherà degli effetti sui sentimenti ma non importa, vi manterrete sul vostro punto di vista.

Scorpione: non permettete alle vostre energie inconsce di scegliere per voi, cambiando le carte in tavola e travisando delle posizioni raggiunte. Alcune persone dal di fuori cercheranno di trovare il vostro punto debole nell'armatura che vi siete creati, ma preparatevi all'attacco, utilizzando tutte le vostre energie per respingerlo.

Sagittario: questa settimana è stata proficua per il lavoro, avete ottenuto grandi riconoscimenti. Ora è il momento di dedicarvi alla casa e agli affetti, vivendo i sentimenti con originalità e stupendo la persona amata. Magari pensate di organizzare una cena speciale, approfondendo i sentimenti a tavola, tra le mura domestiche del vostro nido d'amore.

Capricorno: Venere nel vostro domicilio vi regala amore che unito alla vostra ambizione, fa scintille creando situazioni amorose molto fortunate.

Attingete al vostro carisma per ottenere successo in questo fine settimana, scalerete vette importanti con i sentimenti.

Acquario: siete piuttosto spenti in questo fine settimana e così non va. Mancate di stimoli e non riuscite a destreggiarvi nell'intricato mondo delle emozioni. Ricercate maggiore equilibrio, praticando un hobby che vi renderà maggiormente vitali.

Pesci: state vivendo in un'atmosfera surreale, mancando troppo di praticità. Nettuno nel vostro domicilio è a casa e vi spinge a catapultarvi in una realtà creata dal vostro immaginario. Godetevi questo weekend da sogno dandovi al romanticismo, lunedì poi tornerete con i piedi per terra.