Nuovo incontro con l'Astrologia settimanale: in primo piano l'Oroscopo settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo 2019. Pronti a scoprire come saranno le stelle dei prossimi sette giorni in calendario? Bene, per voi lettori le pagelle con le stelline quotidiane, le previsioni per i sei segni rappresentanti la seconda parte dello zodiaco e la classifica settimanale completa segno per segno. Iniziamo come consuetudine a mettere in chiaro quali saranno i segni più e meno fortunati nel periodo analizzato scegliendoli ovviamente tra i seguenti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di sapere quale tra i sei segni appena enunciati avrà l'onore (nonché il piacere) di indossare le invidiate vesti riservate al segno al "top della settimana"? Ovviamente, alla risposta sicuramente affermativa da parte di voi lettori rispondiamo che ad avere massimo supporto dalle stelle nel periodo indicato saranno coloro nati sotto la buona stella dell'Acquario (voto 10), in piacevole compagnia degli amici Capricorno (voto 9) e di quelli del Sagittario (voto 8).

Adesso, qualcuno di voi vorrebbe anche sapere a chi toccherà essere l'ultima ruota del carro nelle odierne previsioni da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo, esatto? Ottimo, allora vi diciamo subito che a dover sottostare alla dura legge degli astri saranno i nativi in Bilancia (voto 6) e dello Scorpione (voto 6), entrambi preventivati con l'ultimo posto in classifica tra i sei simboli messi sotto analisi in questa sede.

Pagelle, previsioni e stelline della settimana

Bilancia: voto 6. Per voi "bilancini" il periodo evolverà teoricamente sulla media sufficienza, con un inizio e un fine settimana abbastanza positivi. Da tenere in considerazione però la parte centrale del periodo, decisamente poco affidabile.

Iniziamo a mettere in chiaro la vostra classifica settimanale partendo proprio dal 1° giorno: lunedì 25 porterà in regalo quattro buone stelline, replicate pari pari anche martedì 26 febbraio e sabato 2 marzo. Occhio a venerdì 1 marzo, decisamente sfortunato, valutato con la spunta del "ko". Ecco il riscontro giorno per giorno:

★★★★★ mercoledì 27, domenica 3 marzo;

★★★★ lunedì 25, martedì 26, sabato 2 marzo;

★★★ giovedì 28 febbraio;

★★ venerdì 1 marzo 2018.

Scorpione: voto 6. Per tantissimi di voi nati sotto la buona stella dello Scorpione, l'attuale settimana prenderà quasi subito una piega sbagliata. Per la precisione martedì 26 farà risultare il periodo come "sottotono", portatore quindi soltanto di tre stelle, mentre il fondo lo toccherete mercoledì 27, quando arriverà la vostra giornata "no" con solo due stelline in programma.

Diciamo che avrete senz'altro due bellissime giornate per rifarvi oppure per mettere in gioco questioni di un certo peso. A questo punto non vogliamo farvi stare troppo in apprensione: ecco allora la valutazione della settimana con le relative stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 25, sabato 2 marzo;

★★★★ giovedì 28, venerdì 1, domenica 3 marzo;

★★★ martedì 26 febbraio;

★★ mercoledì 27 febbraio 2019.

Sagittario: voto 8. In arrivo una settimana valutata più che ottima, evidenziata da giornate super fortunate specialmente ad inizio periodo. In programma l'ingresso della Luna nel segno lunedì 25 febbraio, quindi "top del giorno" assicurata. Senza quasi alcun tipo di problema, almeno per quanto concerne quelli cosiddetti irrisolvibili, le giornate coincidenti in calendario con il 26, il 27 e il 28 di febbraio, tutte e tre classificate a cinque stelle. Per le altre giornate l'invito è a seguire i nostri consigli e le dritte rilasciate giorno per giorno dal nostro oroscopo. Allora, a questo punto conviene passare subito a dettagliare meglio i prossimi sette giorni. Ecco il resoconto:

Top del giorno lunedì 25 febbraio;

lunedì 25 febbraio; ★★★★★ martedì 26, mercoledì 27, giovedì 28;

★★★★ venerdì 1 marzo;

★★★ sabato 2 marzo;

★★ domenica 3 marzo 2019.

Capricorno: voto 9. Ottimo quasi tutto il periodo, valutato nelle previsioni della settimana con l'invidiabile pagella segnata con un gran bel voto: nove! Questa sarà per voi Capricorno una tra le settimane più interessanti dell'intero mese di febbraio/marzo. Vogliamo iniziare ad elencare i giorni migliori? Certo che sì: giovedì 28 febbraio vi troverete faccia a faccia con una sensualissima Luna in Capricorno, pronta a regalare tanto amore e la conseguente "giornata top". Contenti? Bene, passiamo pure a dare un senso a tutti i restanti giorni analizzando in modo approfondito le stelline attribuite al periodo. A seguire il responso dell'Astrologia di vostra competenza:

Top del giorno giovedì 28 febbraio;

giovedì 28 febbraio; ★★★★★ martedì 26, venerdì 1, sabato 2 marzo;

★★★★ mercoledì 27, domenica 3 marzo;

★★★ lunedì 25 febbraio 2019.

Acquario: voto 10. Settimana perfettamente in linea con quanto atteso dai più, logicamente sulla carta, carissimi amici "acquariolini". Pronti a dare un nome alle giornate più fortunate del periodo? Dunque, sette giornate assolutamente da considerare vincenti riguardo le situazioni legate al cuore, agli affetti o anche alle amicizie. Non vi saranno giornate negative, almeno sulla carta e questo per voi è già un ottimo auspicio. Se è vero anche che "il buongiorno si vede dal mattino", il vostro sabato 2 marzo potrebbe darvi altro che un "buongiorno": le stelle hanno riservato a voi per tale data una meravigliosa Luna in Acquario positivissima per ciò che concerne sentimenti, amicizia e famiglia. Diamo voce in capitolo alle stelline giornaliere a seguire:

Top del giorno sabato 2 marzo;

sabato 2 marzo; ★★★★★ mercoledì 27, venerdì 1, domenica 3;

★★★★ lunedì 25, martedì 26, giovedì 28.

Pesci: voto 7. La settimana interessante la fine di febbraio e la partenza del nuovo mese, marzo, partirà all'insegna della creatività e del buon fare. Infatti, partirete meravigliosamente bene lunedì 25 e giovedì 28 febbraio: entrambe si presenteranno con il vestito a cinque stelle, dunque al "top". La giornata "sottotono", classificata nell'oroscopo con le tre stelle di rito coinciderà con venerdì 1 marzo 2019. Invece, ben più difficile sarà quella di sabato 2 del nuovo mese: sabato l'inizio weekend è stato valutato come "ko" con solo due stelline a corredo. Tranquilli, seguite i nostri consigli e vedrete che tutto andrà per il meglio. Intanto scopriamo insieme il resto della scaletta e poi deciderete in merito:

Top del giorno martedì 26 febbraio;

martedì 26 febbraio; ★★★★★ lunedì 25, giovedì 28;

★★★★ mercoledì 27, domenica 3 marzo;

★★★ venerdì 1 marzo;

★★ sabato 2 marzo 2019.

Classifica settimanale completa segno per segno

Pronta da spulciare con attenzione e tanta curiosità, ecco disponibile l'attesissima classifica della settimana da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo. La scaletta a seguire è valida, come annunciato in apertura, per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che l'Acquario avrà il piacere di indossare la prestigiosa corona riservata al segno "top" della settimana a cavallo tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Incrociamo le dita ed iniziamo pure a valutare la scaletta relativa ai dodici segni dello zodiaco:

1° Acquario - voto 10 , segno al " top della settimana ";

- , segno al " "; 2° Cancro, Capricorno - voto 9;

3° Vergine, Sagittario - voto 8;

4° Leone, Pesci - voto 7;

5° Ariete, Gemelli, Bilancia, Scorpione - voto 6.

6° Toro - voto 5.

Il pronostico astrale rilasciato dall'oroscopo settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo, dunque incentrato sui prossimi sette giorni in calendario è arrivato al capolinea. Vi ricordiamo il prossimo incontro da segnare in agenda con le previsioni, la classifica e le stelle segno per segno riguardanti il periodo tra il 4 e il 10 marzo prossimo.