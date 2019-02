Annuncio

Il nuovo appuntamento con le previsioni astrologiche di giovedì riserva molte sorprese, pronosticando fortuna e amore nelle relazioni di coppia. I pianeti sono complici dei sentimenti che vivono i simboli zodiacali ed esortano i protagonisti dello Zodiaco ad approfondire queste sensazioni amorose con il proprio partner. Analizziamo insieme l'Oroscopo dell'amore di coppia del 21 febbraio.

Previsioni astrologiche dall'Ariete alla Bilancia

Ariete: siete voi a decidere quale rotta intraprendere per raggiungere la felicità di coppia, dando libero sfogo alla vostra intraprendenza e allo spirito d'iniziativa innato in voi. Vi state spingendo oltre i confini, sfidando la fortuna per attuare un cambiamento che coinvolga entrambi e andrà bene così.

Toro: non siate troppo capricciosi nei confronti del vostro partner. L'amore è tutto da condividere in due e di sicuro i momenti romantici non mancheranno. Venere in trigono con Marte promette bene e anche Nettuno ammorbidisce ulteriormente le sensazioni amorose.

Gemelli: afferrerete l'essenza profonda della vostra relazione di coppia solo ribaltando le situazioni in modo imprevedibile. Urano dalla casa di Ariete vi esorta ad allargare i vostri orizzonti. Magari potrete regalarvi un entusiasmante viaggio, tutto da condividere in due.

Cancro: sperimentate maggiormente le sensazioni amorose, con presa di coscienza e approfondendo la consapevolezza di decidere in coppia. Sbloccate inevitabili malintesi aprendovi a un costruttivo dialogo con il partner.

Leone: adotterete la tecnica della prudenza divenendo molto diplomatici nel rapporto e di coppia. Capirete che non è il momento di sopravvalutare le vostre capacità, rischiereste di sfidare troppo la sorte.

Vergine: l'aspetto favorevole dei pianeti Venere e Luna addolcisce le sensazioni amorose, rendendovi docili e aperti a capire i bisogni del partner. E' un'unione armoniosa che vi rende affabili ed empatici, oltre che innamorati.

Sentimenti da vivere in due con l'oroscopo dell'amore

Bilancia: ancora un po' e la Luna arriverà nel vostro cielo, illuminando con i suoi influssi favorevoli la vostra vita affettiva. Adesso state cercando di lasciarvi il passato alle spalle e di progredire, spetterà all'astro lunare darvi una mano a realizzare i vostri sogni.

Scorpione: l'amore ha assunto un ruolo di primaria importanza nella vostra vita e non vi immaginereste senza il vostro partner. Vi impegnerete a far durare la vostra relazione amorosa ogni giorno, fino a pensare a un matrimonio che possa sigillare questi splendidi sentimenti.

Sagittario: baciati dalla fortuna, voi amici del Sagittario potrete realizzare un sogno. E' il momento di attuare tutti i progetti amorosi che avete celato, accantonandoli in un angolo del vostro cuore. Giove per voi rappresenta un potente e fortunato alleato.

Capricorno: sicuri dei vostri limiti, troverete la giusta atmosfera dove potrete vivere la vostra storia di coppia con felicità, accettando ognuno i propri limiti e andando avanti in totale equilibrio.

Acquario: aprite il vostro cuore all'amore, magari accettando qualcosa che non vi va giù. Giove dal domicilio del Sagittario beneficia anche voi, regalandovi veri e propri colpi di fortuna.

Pesci: adesso che la vostra storia di coppia si è consolidata con impegno, attenzione a non farvi prendere dalla pigrizia, rintanandovi sul divano la sera. Va bene, a patto che vi coccoliate a vicenda.