I transiti planetari della giornata di mercoledì esortano i cuori solitari a ribellarsi alla loro posizione amorosa, e le previsioni astrologiche sono complici di questo cambiamento, esortando ciascun simbolo dello Zodiaco a ribaltare la propria situazione sentimentale. Analizziamo insieme le opportunità nell'Oroscopo dell'amore single, dedicando una frase di speranza a ciascun segno.

L'amore e le opportunità nelle previsioni astrologiche di mercoledì

Ariete: vi aprirete all'intraprendenza e all'iniziativa, usufruendo di un'esplosione di vita che solo Urano vi saprà regalare. Avete allontanato le paure e i dubbi inculcati da persone a voi vicine, dovete solo ricercare l'amore e voi sapete dove trovarlo.

Una frase di speranza: "Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è arreso". (Nelson Mandela)

Toro: ricercate maggiore equilibrio tra la vostra personalità e l'amore, il periodo è favorevole per avviare nuove relazioni sentimentali. Via libera al romanticismo, da vivere in due grazie al trigono di Marte con Venere. Ecco la frase: "La speranza è dura a morire per un cuore innamorato". (Théophile Gautier)

Gemelli: non scappate via con il pensiero, immaginando uno scenario diverso dalla realtà, ma state con i piedi per terra, vivendo il presente con maggior impegno. Un pensiero per voi: "I tre grandi elementi essenziali alla felicità in questa vita sono qualcosa da fare, qualcosa da amare e qualcosa da sperare".

(Joseph Addison)

Cancro: la posizione favorevole del Sole in trigono con i nodi lunari vi premia degli sforzi intrapresi in passato, ricompensandovi nel presente. Tutti i gesti amorevoli che avete fatto saranno ricambiati e potrete ricevere un aiuto per realizzare i vostri sogni amorosi. Una frase dedicata a voi: "La speranza è la vernice di domani sulla delusione di oggi". (Evan Esar)

Leone: uscite fuori dalla solita routine, sentite forte il bisogno di fare qualcosa di insolito, attingendo a una maggiore ricettività che vi consente di "captare" l'amore. Una dedica: "L'amore è una pianta di primavera che profuma ogni cosa con la sua speranza, persino le rovine dove si aggrappa". (Gustave Flaubert)

Vergine: l'eccessiva emotività dovuta all'opposizione del Sole rispetto al vostro domicilio, vi limiterà, frenando le vostre attitudini pratiche.

Non lasciatevi prendere da pensieri negativi, ma beneficiate degli influssi lunari nel vostro cielo che vi esortano ad adottare il metodo. Ecco una frase di speranza per voi: "Se non ci metti troppo, ti aspetterò per tutta la vita". (Oscar Wilde)

I single e i sentimenti nell'oroscopo dell'amore

Bilancia: siate più sereni nei confronti dell'amore e tutto andrà per il meglio, questo se arginerete le paure e lascerete fluire le sensazioni amorose. Un pensiero poetico: "La paura può farti prigioniero, la speranza può renderti libero". (Le ali della libertà)

Scorpione: fate un passo avanti rispetto alla posizione attuale e progredite, attingendo a quella carica intellettuale che non vi abbandona mai. Venendo a conoscenza della strada da intraprendere potrete andare incontro all'amore. Ecco la vostra frase: "Le cose in cui non speri accadono più spesso delle cose in cui speri" (Tito Maccio Plauto)

Sagittario: cogliete al volo colpi di fortuna inattesi e siate maggiormente ricettivi nell'intuire queste vibrazioni amorose che sono dirette proprio a voi.

Un pensiero per voi: "L'amore come il fuoco, non può sussistere senza un continuo movimento: esso si spegne non appena finisce di sperare e di temere". (Francois de La Rochefoucauld)

Capricorno: non siate troppo rigidi nei confronti dei sentimenti, ma apritevi alle emozioni. Ricordate: "L'amore è una pianta di primavera che profuma ogni cosa con la speranza, persino le rovine dove si aggrappa". (Gustave Flaubert)

Acquario: state vivendo queste crisi di fragilità che non si confanno al vostro carattere, tuttavia vanno vissute per riemergere più forti di prima. Accantonando l'emotività, vi sentirete liberi come un levriero: "Le speranze: come levrieri che partono scattanti a una gara e poi si acquietano lungo il percorso, prendendo lo stesso colore della polvere che indugia sulla strada". (Fabrizio Caramagna)

Pesci: il Sole nel vostro cielo vi illumina i sentimenti, facendovi vivere le sensazioni in modo più romantico e sensibile. Quest'influsso favorevole vi spingerà a cercare la persona giusta, quella che vi farà battere il cuore.

Una frase per voi: "La speranza fa vivere ma come su una corda tesa". (Paul Valéry)