Le previsioni astrologiche riguardanti i sentimenti e la fortuna di ciascun segno zodiacale, nella giornata del 26 febbraio, incitano i segni astrologici a spingersi oltre, rafforzando le loro energie per ottenere successo nel lavoro e nell'amore. L'Oroscopo di martedì concentra energie positive per l'Ariete, il Cancro, il Capricorno e la Vergine, intrecciando gli influssi derivanti dagli aspetti planetari. Gli altri segni dello Zodiaco dovranno lavorare maggiormente sui sentimenti e cogliere al volo le opportunità redditizie in ambito professionale.

Previsioni astrologiche dall'Ariete alla Bilancia

Ariete: l'eccessiva voglia di essere autonomi vi spingerà a toccare vette mai scalate prima d'ora, ottenendo successo in ambito lavorativo.

Alcune prove vi stuzzicheranno, cercando di abbassare il vostro estremismo ma voi non demorderete.

Toro: vi sentirete molto a vostro agio tra le persone che vi circondano, equilibrando al meglio il bisogno di essere voi stessi rispetto a ciò che esigono i rapporti sociali. Risulterete attraenti agli occhi degli altri e potrete aprirvi a nuove proficue conoscenze amorose.

Gemelli: l'astro lunare in opposizione vi procura troppa malinconia, confondendovi le idee e offuscando una visione chiara della vita. Cercherete di superare questo stato emotivo chiudendovi in un mondo tutto vostro, ma attenzione a non confondere il sogno con la realtà.

Cancro: il nodo lunare nord nel vostro cielo avvierà un processo di rinnovamento e potrete attingere a un'accentuata ambizione che vi porterà a impegnarvi maggiormente nel lavoro, per ottenere un avanzamento di carriera.

E' un processo di maggiore consapevolezza del presente che lambisce anche i sentimenti, decidendo il da farsi in base alle esperienze passate.

Leone: non siate troppo polemici con la persona amata, ma cercate di individuare i motivi di un certo atteggiamento che vi infastidisce. Buono il lavoro, anche se la stanchezza si fa sentire.

Vergine: sarete molto creativi, grazie all'influsso benefico di Marte dal domicilio secondo, quindi saranno favoriti coloro che svolgeranno un lavoro artistico o maggiormente fantasioso. Favorevoli anche le relazioni d'amore, con Venere che vi illumina la strada dei sentimenti.

Opportunità e sensazioni amorose nell'oroscopo di martedì

Bilancia: sentirete forte il bisogno di esaminare la vostra situazione sentimentale, rimettendo in discussione le vostre storie amorose.

Siete al bivio e dovrete decidere se seguire la via di una spiritualità profonda o lasciarvi andare a una vita maggiormente mondana.

Scorpione: apritevi maggiormente al dialogo con il vostro partner se una situazione non vi va giù, sarete molto eloquenti e prenderete in mano la situazione, migliorando le relazioni a due. Cercate invece di moderare i vostri impulsi sul lavoro, avendo maggiore pazienza.

Sagittario: la Luna in congiunzione a Giove nel vostro cielo astrologico apporta fortuna e al tempo stesso cospicui guadagni. Favorita anche l'immaginazione per voi amici del Sagittario, che vi farà viaggiare con la fantasia in un mondo interiore tutto vostro.

Capricorno: sfruttate al meglio l'appoggio di Saturno, signore del vostro segno, per potenziare le opportunità lavorative, raggiungendo il successo. Sarete molto seri e riflessivi nel raggiungere le mete prefissate. In amore, scacciate questa malinconia che offusca il vostro cielo.

Acquario: occhio alle eccessive spese per voi amici dell'Acquario, siate più organizzati nell'amministrare le finanze con equilibrio. In amore, Venere dal domicilio astrologico del Capricorno vi pone davanti una scelta amorosa, preparatevi a schiarire le idee e ad ascoltare il cuore.

Pesci: molto sensibili e facilmente suggestionabili, non riuscirete a cogliere le occasioni al volo, perdendo delle iniziative che sul lavoro vi potevano mettere in buona luce con i vostri superiori. Non chiudetevi in casa, trascurando l'amore.