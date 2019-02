Annuncio

I pianeti sono in fermento e dettano legge sui sentimenti e le opportunità, potenziando la sfera lavorativa e diffondendo influssi amorosi. Cosa ci riservano le stelle fortunate di giovedì? Di seguito l'Oroscopo dedicato al 21 febbraio, con le previsioni astrologiche di giovedì.

Previsioni astrologiche dall'Ariete alla Vergine

Ariete: amerete stupire chi vi sta accanto, con genialità e distinguendovi per la vostra personalità. Decisioni e cambiamenti improvvisi saranno dettati dall'influsso di Urano.

Toro: puntate tutto sul lavoro, le manovre 'spericolate' saranno fruttuose e vi faranno guadagnare di più. Marte nel vostro cielo garantisce denaro, che vi renderà indipendenti e audaci.

Gemelli: valutate bene la vostra situazione lavorativa.

Potrebbero esserci delle buone occasioni ma sono da adattare alle vostre capacità, senza farsi prendere da un orgoglio eccessivo.

Cancro: Saturno e Plutone in opposizione al vostro cielo astrologico vi esortano ad avviare una sorta di "potatura" dei rami secchi, recidendo situazioni che non sono in grado di crescere. Sarete disposti a selezionare una storia sentimentale, capendo già da subito chi vi sta di fronte.

Leone: regalatevi un'occasione per emergere, Giove in trigono con Urano vi conferisce la spinta giusta per prendere una decisione che trasforma una sfera della vostra vita. Magari potrete pensare a cambiare lavoro, se quello attuale non vi soddisfa.

Vergine: la precisione, innata nel vostro segno, verrà ancor più accentuata dalla presenza della Luna nel vostro cielo. Via libera quindi a profonde pulizie di casa .

Astri e oroscopo di giovedì dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: voi amici della Bilancia dovrete trovare una dimensione tutta vostra per progredire. Cercate di riscaldare il cielo dell'amore che appare un po' 'freddino', forse dovreste spazzare via qualche nuvola per far risplendere di nuovo il sole.

Scorpione: non siate eccessivamente suscettibili nei confronti della vita, ma cercate nuovi stimoli per arginare l'ostinazione e la scarsa adattabilità che Marte in opposizione vi procura. Conterrete i danni provocati da improvvisi scatti di collera.

Sagittario: attingete a tutto l'autocontrollo di cui siete dotati per non sperperare le entrate accumulate con fatica, la quadratura di Giove con il Sole vi incita a fare attenzione ai tranelli.

Non contate puramente sulla buona fortuna affidandovi al caso, ma siate maggiormente realistici.

Capricorno: l'amore cammina di pari passo con l'ambizione, quindi potrete vivere contemporaneamente una splendida storia amorosa e coltivare progetti lavorativi che a breve saranno messi in atto, grazie alla vostra dedizione e capacità organizzativa.

Acquario: allargate i parametri della sfera lavorativa, spingendo le vostre capacità professionali al limite e otterrete ottimi risultati. Vi espanderete e crescerete, sentendovi anche più indipendenti e sicuri, liberi da quell'oppressione che solo la scarsa autostima può generare.

Pesci: la presenza di Mercurio nel vostro domicilio potenzia maggiormente la vostra fantasia. Nettuno vi catapulta in un'atmosfera surreale, quindi vi sembrerà di raggiungere vette invalicabili solo attingendo a una spiccata immaginazione. Cercate di sfruttare al meglio questo estro creativo, magari investendolo in campo artistico.