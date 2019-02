Annuncio

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 19 febbraio punta un focus sui sentimenti, svelando le novità delle stelle e attenendosi ai transiti planetari. Le effemeridi dedicate alla giornata di martedì svelano sensazioni positive per l'Ariete, il Toro, Scorpione e Capricorno. Analizziamo in modo approfondito tutti i segni zodiacali nelle previsioni astrologiche seguenti.

Previsioni astrologiche sull'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: liberi da Marte, acquisterete più calma e potrete aprirvi ai sentimenti amorosi con dolcezza. Siete consapevoli del fatto che non volete trascurare il partner, vivendo appieno le sensazioni che solo i sentimenti puri sanno regalare.

Toro: sarete molto romantici con il vostro partner, stuzzicandovi intellettualmente e capendovi al volo, con stima reciproca.

Venere diventa vostra amica accendendo la passione, sfidandovi a mettere in pratica un progetto amoroso accantonato da tempo.

Gemelli: l'amore è anche osare, mettere in pratica delle idee accantonate forse per incertezza e scarsa fiducia in voi stessi. È giunto il momento di partire all'azione, con consapevolezza e coraggio, catapultandovi in una dimensione amorosa del tutto nuova.

Cancro: Saturno in opposizione al vostro cielo astrologico rappresenta quasi un "freno" al vostro cammino e non vi permette di riemergere da un passato che ostacola il vostro presente. Stimolate maggiormente le sensazioni di coppia, liberandovi da queste "contratture amorose" che ostacolano la via della felicità.

Leone: occhio a non esagerare con le parole, Marte vi rende energici e vi spinge a tirar fuori le sensazioni nascoste. Le "esplosioni" verbali potrebbero però ferire il vostro partner, innescando polemiche e pressioni familiari.

Vergine: siete troppo nervosi e questa carica negativa si ripercuote nella felicità di coppia. Non chiudetevi in una solitudine che potrebbe peggiorare ancor più la situazione, ma cercate vie traverse per aggirare l'ostacolo e risolvere gli attriti sentimentali.

Momenti a due nell'oroscopo dell'amore di coppia

Bilancia: sentirete il bisogno di lasciarvi andare alle coccole, vivendo i momenti a due con dolcezza, riscaldati da un amore spontaneo e romantico. Condividerete così magici momenti rilassanti, utili per rigenerarvi.

Scorpione: sentirete forte il bisogno di compiere un passo in più nella vostra relazione di coppia, consolidando l'unione con una consapevolezza nuova. Come due pianeti che si congiungono, realizzerete la vostra storia in perfetta simbiosi.

Sagittario: la Luna in Leone vi spinge a vivere l'amore con maggiore concretezza, quindi è giunto il momento di attingere a tutto il coraggio e la determinazione che avete a disposizione per mettere in pratica un progetto amoroso. Questo meccanismo innescherà un cambiamento proficuo per la vostra relazione a due.

Capricorno: l'accumulo planetario nel vostro cielo astrologico vi regala forza e un nuovo entusiasmo, tutto da approfondire per rinnovare le promesse amorose. Avrete una visione più chiara dei sentimenti, impegnandovi ogni giorno nel manifestarli alla vostra metà con maggiore slancio.

Acquario: Marte, dal domicilio astrologico secondo, forma una quadratura con il vostro segno e vi sfida, esortandovi a metabolizzare i pensieri e le sensazioni interiori.

Potrebbe essere anche un lavoro a volte doloroso, ma sarà efficace per farvi vivere i sentimenti in modo più cosciente e sano.

Pesci: evitate di nascondervi dalle relazioni sentimentali, avendo paura di affrontare una realtà che vi mette di fronte le fragilità. Non è certo scappando che si risolvono le situazioni, il vostro partner aspetta solo voi per chiarire e ripartire con slancio verso orizzonti migliori.