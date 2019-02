Annuncio

Nella giornata di venerdì 1° marzo 2019 troviamo Plutone, Saturno e Luna in Capricorno, mentre Venere si trova in Acquario e Giove in Sagittario. Ci sono poi Sole, Nettuno e Mercurio in Pesci, Urano in Ariete e Marte in Toro, mentre il Nodo Lunare si trova in Cancro nella decima casa.

Di seguito vediamo nel dettaglio le previsioni astrologiche per tutti i 12 segni.

Ariete indaffarato

Ariete: come le trottole. I nativi si daranno molto da fare per portare a termine le incombenze lavorative e le questioni pratiche. Gli influssi poco favorevoli, però, renderanno le cose più complicate. Sarà bene non cedere alle provocazioni del partner.

Toro: saranno messi in luce i lati ombrosi del carattere dei nati del segno.

E' consigliabile non giustificarsi per i propri comportamenti in quanto il metro di giudizio odierno sembrerà peggiore di ciò che è realmente.

Gemelli: voglia di mondanità. I nativi avranno un gran voglia di uscire a far baldoria con gli amici. Il lavoro potrebbe trattenerli più del dovuto in ufficio e dovranno quindi conciliare il loro tempo a disposizione.

Cancro: confusione mentale. Astri poco concilianti renderanno la giornata dei nati del segno offuscata da pensieri negativi. Tale mancanza di positività potrebbe riversarsi sul fronte lavorativo. Attenzione ai pettegolezzi.

Stress per i Vergine

Leone: il Sole in Pesci renderà la giornata di venerdì favorevole alle questioni amorose per i Leone.

Le coppie risulteranno privilegiate rispetto ai single che non potranno contare su valide nuove conoscenze.

Vergine: oberati di lavoro. Ultimamente i nativi del segno si sono addossati molte incombenze, progetti e pendenze nel mondo lavorativo. Questo venerdì i nodi verranno al pettine ed alcuni potrebbero rendersi conto di aver detto troppi 'si'.

Bilancia: amore spensierato. In questa giornata meglio i sentimenti rispetto al lavoro, infatti quest'ultimo potrebbe destare qualche preoccupazione con capi e colleghi. Serata con cena a lume di candela.

Scorpione: ombrosi e taciturni. Umore sotto i tacchi questo venerdì per i nativi, che potrebbero innescare qualche discussione accesa col partner. Sarà bene evitare litigi e dedicarsi alle questioni lavorative.

Ingenuità amorosa per i Pesci

Sagittario: influssi astrali neutrali in questa giornata. Magari le soddisfazioni potrebbero scarseggiare ma, d'altro canto, anche delle asperità non vi sarà traccia.

Capricorno: stakanovista. La voglia di lavorare travolgerà i nativi che metteranno molto entusiasmo nel far progredire i progetti in essere. Le faccende amorose saranno messe in secondo piano.

Acquario: lavorare a testa bassa aspettando sera. Tutto il giorno i nati Acquario si daranno molto da fare per adempiere ai vari compiti assegnatigli. Verso sera finalmente potranno dedicarsi a partner e figli.

Pesci: amore da seguire con attenzione. Gli astri suggeriscono che dietro una relazione amorosa o un flirt si potrebbe nascondere una persona poco sincera, con un probabile secondo fine. Sarà bene tenere gli occhi sgranati e non farsi abbindolare.