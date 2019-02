Annuncio

Annuncio

Quella dell'11 febbraio sarà una giornata decisamente sottotono per Toro, Gemelli, Bilancia e Scorpione. Serate positive e favorevoli, invece, per Pesci, Acquario e Capricorno. I nati sotto il segno del Cancro farebbero bene ad essere piuttosto prudenti in amore.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il lavoro sarà alquanto piacevole e soprattutto remunerativo. Dunque, se riuscirete a non incappare in qualche imprevisto a causa di alcuni colleghi molesti, quella di lunedì potrebbe essere una delle giornate più belle del mese di febbraio.

Toro: non sarà un inizio settimana ideale per il lavoro che vi risulterà troppo gravoso anche per la presenza di un capo opprimente. Se a tutto ciò dovesse aggiungersi anche lo stress, allora rischierete di peggiorare ulteriormente la situazione.

Annuncio

Meglio puntare sull'amore: sarete irresistibili agli occhi del partner e non solo.

Gemelli: qualche difficoltà sul lavoro e, al contempo, in alcune occasioni non vi sentirete all'altezza della situazione. Provate a fermarvi un attimo e a tirare un bel respiro prima di immergervi nei vostri impegni con la massima concentrazione. Infatti solo un grande senso di responsabilità e tanto sforzo potrebbero permettervi di risolvere i problemi in poco tempo.

Cancro: in amore sarà necessario procedere con i piedi di piombo, sperando di non arrivare ad una discussione che potrebbe peggiorare una situazione già di per sé molto precaria. Per il momento occupatevi dello stretto necessario al lavoro: con i colleghi non dovrebbero esserci problemi.

Annuncio

I migliori video del giorno

Leone: l'insoddisfazione potrebbe portare del nervosismo che, però, potreste tenere sotto controllo dedicandovi a qualcosa che adorate fare. Ad ogni modo, non pressate troppo il partner in amore, così da far pendere l'ago della bilancia dalla vostra parte per concedervi una serata all'insegna della dolcezza.

Vergine: una novità in arrivo entro la giornata vi regalerà gioia e un bel sorriso sulle labbra. Potreste anche risultare decisamente sensuali e avere delle belle soddisfazioni nell'intimità. Una cosa è certa: non passerete inosservati.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la tensione al lavoro potrebbe farvi perdere la testa, ma per fortuna ci penserà qualche amico sincero a calmarvi, proponendovi una serata diversa per smaltire la rabbia.

Annuncio

Rilassatevi perché il periodo "ni" non finirà qui.

Scorpione: un calo delle energie vi spingerà ad essere insofferenti nei confronti di tutto e di tutti, anche sul piano lavorativo. Nel pomeriggio, inoltre, potrebbero emergere dei problemi finanziari: cercate di stringere i denti e di attendere tempi migliori.

Sagittario: la giornata di lunedì sarà stabile, anzi, quasi piatta a giudicare dalla mancanza di novità. Tuttavia potreste ravvivare la serata con un tocco in più da sfoggiare in casa o per voi stessi, giusto per non cadere nella routine.

Capricorno: l'amore sarà la chiave di volta per la buona riuscita di questa giornata, e voi sarete molto più seducenti del solito. La passione però dovrà attendere fino alla sera quando gli impegni saranno accantonati per lasciare spazio all'intimità più focosa di cui siete capaci.

Acquario: un compenso economico o una promozione vi faranno salire di grado rispetto ad alcuni colleghi con i quali non avete un buon rapporto, suscitando anche qualche piccola invidia. Ignorateli e impiegate il denaro per qualche sfizio che volete togliervi da tempo.

Pesci: la passione in questa giornata la farà da padrona, quindi non esitate a rendere la serata speciale per voi e per il partner. Evitate però di impelagarvi in discussioni di cui già sapete l'esito. Nel lavoro potrebbe emergere un ostacolo che, per fortuna, potrà essere superato piuttosto agevolmente.