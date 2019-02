Annuncio

Quella di martedì sarà una giornata positivissima per Ariete, Pesci e Capricorno, leggermente difficile per Gemelli e Toro, decisamente "no" per Cancro e Leone. Di seguito, le previsioni per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete un incremento nelle finanze non indifferente che vi spronerà a fare acquisti per la persona amata; attenti però a non favorire del malcontento fra i vostri familiari con alcuni favoritismi. Date un occhio di riguardo alla salute dello stomaco, cercate di non strafare a tavola.

Toro: probabilmente qualcuno vi dirà che è insoddisfatto di voi, o comunque ve lo farà capire con alcuni semplici segnali. Se da un lato è bene non dare adito a queste cose, dall'altro potrebbero essere un trampolino di lancio verso un'impresa più impegnativa.

Gemelli: in mattinata potreste avere voglia di spezzare la monotonia che all'interno della coppia vi sta portando inevitabilmente alla deriva. Meglio cercare di ravvivare la situazione, piuttosto che non aver tentato affatto. Se poi si verificheranno dei litigi o delle incomprensioni, almeno ci avrete provato.

Cancro: non sarà una giornata proprio idilliaca, tanto che potreste vedere cupo sia dal punto di vista amoroso, che sta vivendo già di suo delle complicazioni, sia su quello lavorativo, che vi sta prendendo troppo tempo e troppe energie a vostra disposizione. Attendete giornate migliori.

Leone: cercate di diffidare dalle amicizie, questa giornata prestate particolarmente attenzione a questo consiglio.

Forse l'amore vi aiuterà inaspettatamente facendovi sentire meno soli o meno isolati, ma ciò di cui avete bisogno al momento è di riflettere in solitudine.

Vergine: martedì si prospetta essere una giornata molto redditizia dal punto di vista finanziario e nemmeno molto impegnativa per quanto riguarda il piano lavorativo. Insomma, ci sarà molta leggerezza che favorirà la creatività applicabile anche nella vita quotidiana.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore non ci saranno dei risvolti sensibili, tanto che avrete dei momenti in cui penserete di voler mollare il partner senza fornire alcuna spiegazione. Siete stanchi di questa monotonia e di questa routine, ma non prendete delle decisioni affrettate.

Scorpione: se da un lato il campo lavorativo non vi offrirà alcuna novità, quello amoroso potrebbe fare la differenza per quanto riguarda la giornata di martedì. Come? Semplicemente dialogando un po' di più con il partner puntando a non essere troppo riservati.

Sagittario: dei piccoli gesti potrebbero essere necessari per avere una relazione con gli altri leggermente più viva, che non si limita semplicemente ad alcune sfere. Un piccolo regalo ad un amico o un invito da parte vostra ad un familiare potrebbe essere l'inizio di un'amicizia più forte in più.

Capricorno: dalla mattinata arriverà un compenso di stampo economico che risolleverà le sorti del vostro conto in banca. Però ora come ora siete del tutto concentrati nel lavoro che state svolgendo, quindi per ora non penserete affatto a come impiegarli. Preferirete essere più presenti per il partner.

Acquario: un pizzico di attenzione in più eviterà di incappare in falsi amici o parenti molesti che pensano soltanto a come fregarvi. Al contempo, dedicatevi alle amicizie fresche, che avete conosciuto da poco e soprattutto a quelle degne di essere considerate tali.

Pesci: potreste avere una sorpresa da parte del partner o comunque da qualcuno che vi ama, ed anche se queste cose non sono proprio ciò che desiderate, vi sentirete amati e soddisfatti. Nel lavoro, ci saranno dei piccoli incarichi che saprete affrontare brillantemente.