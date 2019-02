Annuncio

Una giornata di venerdì 15 febbraio 2019 all'insegna del buonumore per Pesci, Cancro, Vergine, mentre alcuni come il Sagittario e lo Scorpione potrebbero avere una ripresa della loro situazione complessiva. Di seguito, le previsioni degli altri segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: non tirate troppo la corda con il partner, potreste avere una bella batosta come una rottura permanente. Meglio avviare un dialogo in cui ognuno si possa confessare e condividere con l'altro le proprie perplessità. Anche se usciranno delle critiche da entrambe le parti, almeno vi chiarirete.

Toro: una situazione sentimentale che si sta faticosamente risollevando, la vostra, ma ancora ricolma di alti e bassi.

Va decisamente meglio sul piano lavorativo, ma prestate attenzione a non inciampare su una questione di facile risoluzione e su cui è necessaria poca concentrazione.

Gemelli: avrete una situazione alquanto stabile con il partner, a meno che qualcosa o qualcuno ribalti ogni cosa. Prendetevi l'impegno di spronare il partner a fare qualcosa insieme a voi, come una cenetta al di fuori dei canoni oppure condividendo un interesse particolare.

Cancro: un nuovo incarico vi risulterà meno ostico rispetto a quelli affrontati finora, e questo favorirà anche il vostro buonumore nonostante in campo sentimentale non stiate attraversando un momento bellissimo. Continuate così, senza lasciarvi andare alle paranoie.

Leone: nella giornata di venerdì i vostri nervi tesi saranno finalmente distesi, e voi avrete riacquistato una grinta che vorrete assolutamente impiegare in ambito lavorativo. Non trascurate il campo amoroso, anzi, cercate di proporre delle iniziative divertenti.

Vergine: oltre ad un compenso economico per il vostro lavoro, potrebbe arrivare anche un regalo sempre di carattere finanziario da qualcuno che vi ama. Nel pomeriggio potrete finalmente dedicarvi ai vostri hobby e ai vostri interessi senza essere interrotti. Insomma, sarà una giornata che vi andrà a pennello.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potrebbero arrivare delle novità molto positive per la vostra carriera, come una promozione oppure un riconoscimento che durerà a lungo e che vi regalerà stabilità più o meno permanente.

Concentratevi per dare prova di esservelo meritato a pieno titolo.

Scorpione: la vostra situazione subirà un lieve rialzo che potrebbe sul serio fare la differenza, dopo tanti giorni di sofferenza su tutti i fronti. Per cominciare non ci sarà più quell'aura di tensione con il partner, anche se niente sarà del tutto disteso, e qualcuno potrebbe facilitarvi il lavoro senza volerlo.

Sagittario: l'inizio del fine settimana vi porterà un pizzico di serenità e non potrete lamentarvi affatto se le cose positive procederanno lentamente. Nel frattempo, non siate così incisivi negli argomenti trattati per poi finire in malo modo. Attendete tempi migliori per sferrare i vostri attacchi.

Capricorno: inizio weekend nettamente in calo per voi, dopo questi giorni così frizzanti. Il motivo? Forse la vostra salute non brillerà come prima o comunque potrebbe esserci un senso di malessere innocuo che però vi farà fermare un attimo. Sarebbe meglio concedersi una pausa.

Acquario: un po' di depressione potrebbe sortire un effetto negativo per il vostro rendimento lavorativo, ma state tranquilli, perché sarà una sensazione che sparirà nel pomeriggio. In serata sarete già ripresi e freschi per una notte splendida con il partner.

Pesci: potreste avere uno scivolone proprio in questa giornata di venerdì, ma voi cadete sempre in piedi e saprete riprendere in mano la situazione precedentemente sfuggita di mano. Con il partner non siate troppo duri, anche perché potrebbe inevitabilmente stancarsi.