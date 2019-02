Annuncio

Parte un nuovo week end per tutti e dodici i segni zodiacali. Verso quali novità e quali previsioni andremo incontro in questo nuovo fine settimana? Scorriamo l'Oroscopo del 16 febbraio 2019.

Ariete: in amore giornata dissonante, meglio discutere il meno possibile per non andare incontro a complicazioni. Nel Lavoro, la vostra concentrazione in questo momento è al minimo perché ci sono priorità diverse nella vostra vita, ma i vostri collaboratori non la pensano così. Per il fisico fine settimana che permette un recupero.

Toro: per i sentimenti fine settimana interessante, la Luna è favorevole e porta diverse persone nuove della vostra vita. Nel lavoro soluzioni nel corso dei prossimi giorni, i vostri nemici sono sconfitti facilmente.

Recupero per il fisico.

Gemelli: in amore fate attenzione alle questioni economiche, per un motivo banale potreste discutere con la persona che amate. Nel lavoro ci sono cose poco chiare, Mercurio e Giove dissonanti vi invitano ad una revisione dei nostri accordi. Fisico positivo.

Cancro: in amore, se state vivendo una crisi importante occorre cercare di risolverla, la Luna transita nel vostro segno zodiacale e porta qualcosa di buono. A livello lavorativo oggi dovete evitare complicazioni. Stanchezza per il fisico.

Leone: per i sentimenti, fine settimana che porta consiglio e qualche novità in più, alcune scelte potranno diventare importante in questa fase. Nel lavoro qualcuno si muove per voi anche se preferite fare le cose da soli, ma nel complesso siete protagonisti.

Forza per il fisico.

Vergine: a livello amoroso questa situazione astrologica migliora nel fine settimana, rapporti positivi con una persona del Cancro. Nel lavoro cercate di fare le cose con calma, quello che state facendo porta lontano ma si registra sempre qualche spesa in più. Fisico che vi vede molto più forti.

Previsioni 16 febbraio: la giornata dei segni

Bilancia: per i sentimenti situazione complessa da gestire in questo fine settimana, prudenza se frequentate persone del vostro stesso segno. A livello lavorativo chi inizia un lavoro adesso potrebbe pensare di non farcela, oggi e domani giornate complesse. Nervosismo che non fa bene al fisico.

Scorpione: in amore bella questa situazione astrologica per i rapporti, vivete una buona condizione che vi coinvolge in questa giornata.

Nel lavoro, se qualcuno vi fa arrabbiare oggi potreste rispondere in modo non adeguato. Pianeti favorevoli che fanno bene per la vostra forza fisica.

Sagittario: in amore momento migliore, fine settimana che apre le porte ad una relazione intensa. A livello lavorativo un cambiamento di vita può essere importante ma in questi giorni tutto sembra più difficile. Non è il momento giusto per fare il passo più lungo della gamba. Stanchezza per il fisico.

Capricorno: a livello sentimentale conflitti che possono essere gestiti con semplicità, a volte vi piace mettere in imbarazzo il partner per capire fino a che punto tiene a voi. Nel lavoro non si escludono chiamate; se qualcuno nel passato ha sempre preso il vostro posto si può cercare qualcosa di nuovo. Dormite di più.

Acquario: per i sentimenti fine settimana che invita ad essere molto chiari perché il nuovo transito di Marte dissonante procura momenti di forte agitazione. A livello lavorativo situazione che chiede prudenza ma ci sono relazioni che vanno cambiate, in qualche modo anche tutelate.

Stanchezza per il fisico.

Pesci: a livello amoroso qualsiasi cosa dobbiate dire, cercate di parlare tra oggi e domani. Nel lavoro avete il desiderio di cambiare, comunque di affrontare nuovi percorsi, ma occorre capire i tempi di alcune situazioni. Nervosismo che non fa bene al fisico.