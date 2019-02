Annuncio

Annuncio

Nuova giornata e nuove previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali. Siamo giunti al 19 febbraio 2019, quali novità portano stelle e pianeti ai segni dall'Ariete ai Pesci? Scopriamo leggendo l'Oroscopo del 19 febbraio 2019, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: in amore giornata migliore, soluzioni in arrivo entro il 21 del mese. Nel lavoro periodo interessante per chi ha un contratto a chiamata, maggiori opportunità part-time. Non agitatevi troppo.

Toro: per i sentimenti Luna dissonante che rende necessario prendere tempo prima di fare qualche scelta sbagliata. Nel lavoro periodo particolare, alcune cose non vanno come vorreste, per questo motivo meglio aspettare e non mettere troppa carne al fuoco.

Annuncio

Fisico che chiede maggiore riposo.

Gemelli: a livello sentimentale rapporti favoriti se frequentate una persona del Leone: attorno al 21 del mese ci saranno buone notizie. Nel lavoro valutate con attenzione tutte le proposte che arrivano in questa giornata, qualcosa potrebbe essere interessante. Energia per il fisico.

Cancro: in amore, con il Sole in ottimo aspetto momento di forza fino a domenica. A livello lavorativo fate il possibile per cambiare aria, non vi conviene sostenere alcuni rapporti con Saturno in opposizione. Fisico che chiede di non strafare.

Leone: a livello amoroso Luna nel segno, se vivete una storia di crisi oggi e domani potreste trovare il modo per evitare alcune discussioni.

Annuncio

I migliori video del giorno

Nel lavoro prendere tutto di petto potrebbe essere pericoloso, evitate qualsiasi complicazione. Fisico che chiede di dormire di più.

Vergine: se parlate d'amore dovete essere cauti, il Sole in opposizione crea momenti di disagio. A livello lavorativo non si esclude la possibilità di vivere qualcosa di nuovo, attenzione solo alle questioni economiche. Calo fisico in serata.

Previsioni 19 febbraio: la giornata dei segni

Bilancia: in amore, se qualcosa non va occorre avere il coraggio di capire come agire, il periodo non è buono ma questo non significa che tutte le storie sono in crisi. Nel lavoro mancano i risultati, non riuscite a dare quello che vorreste, per questo motivo potreste sentirvi fuorigioco.

Annuncio

Agitazione per il fisico.

Scorpione: a livello sentimentale, se state vivendo una relazione che non è solida non cercate garanzie, ma pensate a quanto vi fa stare bene. Nel lavoro questa parte del mese è interessante, potreste iniziare a programmare un nuovo progetto. Stanchezza e agitazione che non fanno bene al fisico.

Sagittario: a livello sentimentale, il Sole è in transito conflittuale e quindi fino al 21 occorrerà essere cauti a causa di alcune tensioni. In ambito lavorativo molti si aspettano delle novità e non è escluso che questo periodo porti qualcosa in più. Cercate di impegnarvi anche in qualcosa di nuovo.

Capricorno: in amore le nuove storie sono importanti, non lasciatevi scappare alcuna occasione e con una persona Pesci o Scorpione potrebbero tornare momenti positivi. Nel lavoro situazione di recupero, grande cielo per gli incontri. Fisico che chiede di evitare gli sforzi eccessivi.

Acquario: a livello sentimentale al mattino potreste andare incontro a qualche discussione, cercate di rimandare tutto ai prossimi giorni.

Nel lavoro periodo positivo ma alcune questioni sono importanti e vanno portate avanti o chiuse al più presto. Fisico in ripresa.

Pesci: per i sentimenti attenzione alle storie difficili o lontane, sembrate essere più risolutivi. Nel lavoro è facile pensare a soluzioni, potrebbero arrivare belle risposte se non sono già arrivate: entro il 25 notizie importanti. Tensione per il fisico da superare.