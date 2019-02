Annuncio

Annuncio

Marzo inizierà in maniera molto positiva per l'Ariete, mentre i Pesci avranno Luna in opposizione. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per sabato 2 marzo.

Da Ariete a Vergine

Ariete: per i nati sotto il vostro segno zodiacale il mese di marzo sarà fondamentale. Se avete una relazione, questa potrebbe avere una svolta positiva. Se invece i vostri rapporti sentimentali sono in bilico da tempo, potreste decidere di chiudere definitivamente una relazione.

Toro: questo fine settimana vi regalerà molta forza e voglia di fare nuove conoscenze. Se siete single da molto tempo, perchè forse rimasti delusi da una storia precedente, adesso sarà il momento di guardare avanti. Dedicate del tempo al partner.

Annuncio

Gemelli: stanchezza e nervosismo per Gemelli sabato 2 marzo. Se avete avuto qualche conflitto sul lavoro o in famiglia è meglio che lasciate correre e che rimandiate i chiarimenti alle giornate successive. Dalla prossima settimana le cose inizieranno a migliorare.

Cancro: molti nati sotto il vostro segno zodiacale hanno bisogno di stabilire le proprie priorità e cercare di rispettarle il più possibile. Potreste ottenere delle piccole vittorie, ma vi dovrete impegnare al massimo per cogliere tutti i frutti. In ambito lavorativo qualcuno potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote, soprattutto perchè vi trovate in una situazione di grande competizione.

Leone: i nati sotto il vostro segno risulteranno molto intriganti agli occhi degli altri in questo sabato 2 marzo.

Annuncio

I migliori video del giorno

Se c'è qualcuno che vi interessa, fatevi avanti e non abbiate timori. Siete alla ricerca di una storia seria e duratura. In ambito economico potreste avere molta fortuna.

Vergine: Luna sarà nel vostro segno zodiacale sabato 2 marzo e questo vi porterà una maggiore energia. Ultimamente avete vissuto diverse situazioni oppressive che non avete risolto. A livello lavorativo potrebbero esserci alcune novità interessanti: non sottovalutatele.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in questo periodo della vostra vita siete molto emotivi. Anche se cercate di apparire sempre al massimo agli occhi degli altri, tante volte non è così. All'inizio dell'anno avevate affrontato una crisi a livello sentimentale e adesso pare che la vicenda si stia ripetendo.

Annuncio

Se avete iniziato un nuovo lavoro, dovrete attendere per vederne i frutti.

Scorpione: purtroppo molto spesso siete attratti da persone che non vi fanno stare per niente bene. Il consiglio è quello di cercare maggiore sicurezze in una relazione e soprattutto di approfondire bene le conoscenze prima di legarvi troppo al qualcuno. Ottime idee dal punto di vista lavorativo.

Sagittario: questa giornata di sabato 2 marzo sarà contraddistinta da un'eccessiva fatica. L'energia inizierà poi a tornare nei giorni successivi. Purtroppo avete avuto a che fare anche con un lieve calo fisico a causa del troppo stress.

Capricorno: il 2019 sarà per voi un anno di crescita, ma per farlo sarà necessario tagliare tutti i rami secchi della vostra vita. Qualcuno potrebbe dover fare delle scelte molto difficili e valutare delle situazioni.

Acquario: siete dei sognatori, ma dovrete cercare di tenere i piedi per terra. Evitate di inseguire sogni inarrivabili, che molto spesso vi portano ad avere delle spese eccessive. Sabato 2 marzo potreste vivere delle nuove emozioni in amore. Non trascurate la vostra salute.

Pesci: Luna sarà in opposizione e potrebbe causarvi alcune problematiche. Se avete dei progetti importanti in ballo, potreste comunque ricevere una risposta positiva. Le grandi occasioni non mancheranno, starà a voi saperle cogliere.