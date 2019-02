Annuncio

Giro di boa della settimana per tutti e dodici segni zodiacali. Vediamo insieme le previsioni e l'Oroscopo del 21 febbraio e cerchiamo di capire quali novità hanno in serbo stelle e pianeti, ora che siamo giunti a metà della settimana.

Ariete: in amore periodo un po' conflittuale e nervoso, in serata evitate polemiche in famiglia. Nel lavoro dovete iniziare a fare nuovi esperimenti, in questo periodo non rischiate a livello economico. Una certa ansia che non fa bene al fisico.

Toro: per i sentimenti, situazione astrologica importante, la Luna positiva nel segno sarà importante al mattino. Nel lavoro ci sono delle responsabilità da portare avanti, qualcuno vi sta aiutando a superare qualche crisi.

Salute da curare al meglio in questa fase.

Gemelli: a livello amoroso al mattino è meglio evitare conflitti che possono diventare insuperabili, andrà meglio nel weekend. Nel lavoro, chi ha un'attività in proprio vede all'orizzonte alcune belle novità, evitate soltanto di mettervi contro qualcuno. Un po' di stanchezza.

Cancro: in amore non si può parlare liberamente: da domani piccoli conflitti, ma si recupera da domenica. A livello lavorativo non mettetevi contro qualcuno, attenzione ai rapporti con una persona del Capricorno o dell'Ariete.

Leone: a livello sentimentale giornata stancante, vivrete poche emozioni. Nel lavoro sono favorite le nuove idee che porteranno, a lunga scadenza, ad ottenere delle vittorie.

Il fisico recupera dopo un momento no.

Vergine: per i sentimenti Luna nel segno, anche una persona lontana potrebbe tornare a farvi battere il cuore. A livello lavorativo, stanchezza da superare, in questo momento ci sono troppe cose da fare. Siate cauti in tutto, non stancatevi troppo.

Previsioni astrologiche del 21 febbraio

Bilancia: in amore, piccole o grandi polemiche da superare che si sono generate nel corso delle ultime settimane, dovete trovare stabilità emotiva. Nel lavoro alcune operazioni vanno tenute sotto controllo, cercate di risolvere i problemi nati in passato. Qualche pensiero di troppo in questi giorni.

Scorpione: per i sentimenti giornata particolare, fine settimana che può regalare nuove emozioni.

Nel lavoro c'è maggiore vitalità e creatività, non fermatevi proprio ora. Fastidi per la salute che dovranno essere superati.

Sagittario: per i sentimenti, se un rapporto è messo in discussione potrebbero esserci delle difficoltà, un recupero è previsto nel prossimo weekend. A livello lavorativo cercate di risolvere un problema, in questo caso il nervosismo va tenuto da parte. Un po' di agitazione che presto andrà via.

Capricorno: in amore Luna favorevole, ci sono belle opportunità da cogliere al volo, serata interessante. A livello lavorativo, in questi giorni, fate le cose con maggiore prudenza, gli impegni importanti sono da tenere sotto controllo. Fisico in recupero.

Acquario: a livello amoroso stelle particolari, periodo che non vi invita a prendere di petto tutte le situazioni. Nel lavoro, Marte dissonante chiede di stare attenti alle collaborazioni. Nervosismo e stanchezza per il fisico.

Pesci: in amore le cose andranno meglio a partire da domani, bisogna superare solo alcuni piccoli problemi. Nel lavoro, chi ha chiuso un'attività in questi giorni potrà notare l'arrivo di nuove proposte e collaborazioni. Fase migliore anche per la salute.