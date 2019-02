Annuncio

L'ultimo venerdì del mese sarà sottotono per i nati sotto il segno dello Scorpione: per il Leone sarà una giornata ideale per recuperare un po' le forze, mentre per l'Ariete le cose andranno bene soprattutto dal punto di vista lavorativo. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali in relazione alla giornata del 22 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la giornata sarà decisamente positiva in ambito lavorativo. Potrebbero presentarsi delle belle opportunità da cogliere al volo. Siete delle persone molto irruente, di conseguenza dovete riflettere bene prima di fare passi troppo avventati.

Toro: Luna sarà nel vostro segno e tutto ciò vi renderà molto forti. Finalmente potreste aver trovato il coraggio di affrontare determinate situazioni.

Avete deciso di 'far fuori' dalla vostra vita tutte le persone che vi trasmettono negatività.

Gemelli: in questo venerdì 22 febbraio non siete molto energici, al contrario dell'inizio del mese. Qualcuno potrebbe cercare di mettervi i bastoni tra le ruote, ma dovrete cercare di mantenere i nervi saldi. Evitate i rapporti con le persone polemiche.

Cancro: ottimo periodo per viaggiare o per fare nuove conoscenze. Qualcuno potrebbe innamorarsi di una persona che abita lontano da voi. Cercate di evitare di fare promesse che sapete già di non poter mantenere. Le situazioni complicate sarebbero da evitare.

Leone: per coloro che nell'ultima settimana hanno vissuto un periodo difficile, il 22 febbraio sarà una giornata di recupero e relax.

Se state corteggiando una persona, cercate di sorprenderla e di essere galanti. Coloro che sono fidanzati già da tempo non devono dare per scontata la presenza del partner.

Vergine: in amore e sul lavoro le cose sembrano essere abbastanza tranquille, ma purtroppo potrebbe subentrare un calo fisico che vi impedirà di portare avanti i diversi impegni. State a riposo ed evitate gli sforzi inutili.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: se lavorate in maniera autonoma, potreste ricevere presto delle belle novità. Qualcuno potrebbe essere fortunato a livello economico e realizzare dei desideri fortemente voluti. La vostra ansia rimarrà, comunque, sempre presente. Cercate di godervi il momento senza troppe paranoie.

Scorpione: questa giornata è una delle più negative del mese. Diverse complicazioni potrebbero interferire con i vostri progetti lavorativi. Cercate di non agitarvi: sarà solo un periodo di breve durata. Tutto tornerà presto alla normalità.

Sagittario: se dovete confrontarvi con qualcuno, venerdì 22 febbraio sarà la giornata più adatta per farlo. Potreste avere qualche piccola tensione nei rapporti con gli altri, ma nulla di irrisolvibile. Alcuni potrebbero allontanare delle persone di cui non si fidano più. Se in amore state vivendo una fase di incertezza, è arrivato il momento di mettere le cose in chiaro.

Capricorno: qualcuno potrebbe decidere di iniziare una convivenza o andare a vivere da solo. Se avete rapporti con i nati sotto il segno del Toro o dello Scorpione, potreste avere qualche difficoltà nel relazionarvi. Siete molto determinati e quando decidete di prendere le distanze da qualcuno, lo fate in maniera definitiva.

Acquario: per le amicizie sarà un buon periodo, al contrario del lavoro. Ci sono alcune situazioni che sembrano essere totalmente bloccate. Nonostante il vostro impegno, far andare le cose per come volete voi non sarà molto facile.

Pesci: potrebbe esserci uno sblocco di molte situazioni lavorative. Questo è il momento più adatto per far valere le vostre opinioni e per spingere al massimo su ciò che davvero volete. Siete molto sicuri di voi stessi e ciò vi aiuterà ad essere convincenti anche con gli altri.