In arrivo un nuovo fine settimana anche per i dodici segni dello zodiaco. Di seguito l'Oroscopo del 23 febbraio, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti.

L'oroscopo

Ariete: fine settimana particolare in amore, una grossa conflittualità potrà essere messa a tacere. Nel lavoro possibili cause ed azioni legali, occorre discutere di piccoli particolari in questo periodo. Agitazione che non fa bene al fisico.

Toro: per i sentimenti giornata interessante, non rimandate nulla. Nel lavoro ottima giornata per fare qualcosa di nuovo, attenzione solo alle questioni di carattere economico. Forza per il fisico.

Gemelli: a livello sentimentale momento importante, fatto di cambiamenti. La Luna favorevole vi potrà far riprendere qualche discorso interrotto.

Nel lavoro momento ideale per farsi avanti. Un po' di prudenza a livello legale. Cure per il fisico.

Cancro: in amore mattinata migliore rispetto al pomeriggio, sabato che però vi vede un po' sotto pressione. A livello lavorativo in questi giorni è possibile riflettere su quello che dovete fare. Discussioni se frequentate una persona della Bilancia. Stanchezza per il fisico.

Leone: per i sentimenti giornata interessante, le scelte che fate ora sono quelle giuste. Nel lavoro giornata importante per quelle persone che hanno ambizioni e voglia di vivere in qualche ambiente nuovo. Recupero positivo per il fisico.

Vergine: a livello amoroso si intravede una fase migliore e questo fine settimana ne sarà la prova, riconciliazioni possibili. A livello lavorativo non sapete se accettare una proposta, ma prima di dire sì pensateci bene. Fisico che chiede maggiore riposo.

Previsioni 23 febbraio

Bilancia: per i sentimenti, se vedete qualcosa che non va in questa giornata, parlate con chiarezza, non mancherà l'energia e la capacità di confrontarsi. Nel lavoro meglio evitare discussioni, ma non sempre sarà facile. Agitazione per il fisico.

Scorpione: a livello amoroso accettate un invito, questo fine settimana potrebbe diventare importante per chi è solo da tempo. Nel lavoro non sottovalutate nuove proposte, visto che alcuni negli ultimi anni hanno vissuto un problema, ma questo ora si può superare. Fase di recupero per il fisico.

Sagittario: per i sentimenti giornata positiva. Vi sono state novità amorose durante quest'ultimo periodo, per chi invece non ha vissuto nulla c'è da chiedersi se non stia troppo sulle sue.

A livello lavorativo prudenza per tutta la giornata. Stanchezza per il fisico.

Capricorno: per i sentimenti agitazione in vista, sarà meglio cambiare decisamente rotta perché questo sabato non porta nulla di buono. Nel lavoro, se svolgete qualche attività in questo fine settimana non fate troppo, qualcosa potrebbe non andare come vorreste. Periodo di recupero per il fisico.

Acquario: in amore sabato importante, non rimandate a domani le emozioni, perché sarà possibile viverle in modo positivo in questa giornata. Nel lavoro rapporti professionali da rivedere entro il 25 di questo mese. Forza per il fisico.

Pesci: per i sentimenti lasciatevi andare ad una storia, la giornata del 24 sarà migliore rispetto a quella del 23 febbraio. A livello lavorativo evitate scontri e distrazioni. Giove dissonante, per questo è indispensabile cercare di risolvere qualche problema. Stanchezza per il fisico.