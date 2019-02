Annuncio

Questa domenica porterà rinnovamento, speranza, amore e carica. In particolare, per il Capricorno sembrerà tutto molto più naturale e la situazione sarà decisamente più rilassata. Giornata davvero piccante per il Toro, colma di interessi per Cancro e molto redditizia per Acquario e Pesci.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la vostra sistematicità al lavoro sarà finalmente premiata nella giornata di domenica, e i frutti saranno infine nelle vostre mani. Forse potreste avere una certa impazienza nel fare tutto ciò che vi siete prefissati, ma con un po' di pazienza soddisferete tutti i vostri sfizi.

Toro: l'audacia con il partner si ridimensionerà a favore di una più sobria giornata all'insegna del divertimento fuori dalla porta di casa.

Con il partner potreste organizzare qualcosa che preveda anche una lettura interiore di voi stessi, magari in un posto che richiami fortemente la natura.

Gemelli: un piccolo sforzo, e domenica potreste avere un encomio, o comunque un complimento leggermente più positivo per il vostro rendimento lavorativo. Questo favorirà una maggiore collaborazione con i colleghi e una rinnovata voglia di fare. Non siete i tipi che si adagiano sugli allori.

Cancro: anche se sarà domenica sarete già proiettati verso la settimana dopo, quindi questa giornata sarà esclusivamente utilizzata per le vostre doti nascoste in cucina o per un hobby che amate particolarmente che preveda del lavoro manuale. Stupirete chi vi sta attorno.

Leone: vi impegnerete al massimo per essere i favoriti della giornata all'interno della famiglia, e lo sarete soltanto se non commetterete passi sbagliati. Il consiglio è quello di passare la serata in tutta tranquillità, perché in questo momento la parola "osare" non è sul vostro vocabolario.

Vergine: distaccarvi dalla realtà che non apprezzate potrebbe essere un buon metodo per trascorrere la domenica odierna. Ovviamente, sarà necessario infine ritornate a vestire i vostri panni di persone materialistiche e riflessive per affrontare buona parte della seconda metà della giornata.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: forse il nervosismo al lavoro potrebbe rendervi bruschi anche con la persona amata e far svanire il progetto di una serata bollente.

Se avete intenzione di mandare avanti questa idea il consiglio è quello di comportarvi meno da "gatti arrabbiati" e fare di più le fusa.

Scorpione: forse un chiarimento in atto potrebbe degenerare in una nuova litigata, e potreste non reggerla a lungo nonostante siate forti. Provate ad isolarvi, dedicarvi a qualcosa che vi piace, in attesa di calmarvi e ritornare più sereni per concludere bene la questione.

Sagittario: ogni cosa migliorerà domenica, ogni aspetto della vostra vita sarà più bello e placido, soprattutto l'amore. All'interno della coppia non solo rinascerà l'intesa, ma si svilupperà anche della complicità che vi porterà anche al di fuori di casa per una gita.

Capricorno: il relax sarà una di quelle prerogative che non mancheranno nella vostra domenica. E' stato un periodo no, pieno di stress e di un successivo rialzo che però si concluderà soltanto se riuscirete a vivere placidamente il vostro weekend. Meglio farlo con il partner.

Acquario: ci saranno dei regali economici da parte di qualcuno che vi vuole carichi come prima, che vi vuole frizzanti ed audaci.

Effettivamente ci sarà bisogno di qualcuno per riordinare la vostra mente, ma sarete comunque molto prolifici al lavoro e più tolleranti con i colleghi.

Pesci: una domenica di lavoro è ciò che vi aspetterà il giorno 24, e con essa ci saranno anche alcuni malumori che potrebbero rispecchiarsi nel vostro atteggiamento un po' scostante. D'altro canto però i guadagni saranno uno dei punti cardine della serata. Continuate così.