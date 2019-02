Annuncio

Annuncio

Il primo lunedì di febbraio porterà delle tensioni per Cancro e Scorpione, mentre Sagittario avrà maggiore forza. Scopriamo le previsioni degli astri per lunedì 4 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: alcuni di voi potrebbero sentirsi sotto pressione perchè hanno dei compiti da portare avanti e da cui potrebbe dipendere un futuro lavorativo. In amore potrebbero nascere delle problematiche, nonostante state cercando in questo periodo di risollevare la relazione.

Toro: la vostra condizione astrologica è molto positiva.

Siete delle persone bisognose di un punto di riferimento fisso nella propria vita. Per tendenza siete molto statici, ma presto potrebbe sorgere in voi il desiderio di novità.

Advertisement

Gemelli: per i sentimenti la giornata non sarà al top. In passato siete rimasti molto delusi e adesso guardate alle relazioni con molta diffidenza. Questo modo di vedere le cose però può risultare negativo, perchè non vi permette di andare avanti con la vostra vita e i vostri sogni.

Cancro: siete molto sensibili e basta poco per irritarvi e mettervi di cattivo umore. A livello sentimentale potreste avere molti dubbi: in una relazione date il 100% e vedete il partner come il vostro miglior consigliere, ma se non siete ricambiati allo stesso modo potreste risentirne parecchio. Prima di agire è però importante riflettere bene.

Leone: lunedì 4 febbraio è consigliabile mantenere la calma e valutare bene le strade da intraprendere. Vi sono stati proposti diversi progetti nell'ultimo periodo, ma non sapete bene quale sia la strada giusta da prendere.

Advertisement

I migliori video del giorno

In casa potrebbero esserci delle tensioni. Dal punto di vista lavorativo, la miglior stagione per voi sarà quella estiva.

Vergine: alcune relazioni non vi stanno a genio per cui state indagando per scoprire se i vostri sospetti sono fondati o meno. Alcuni potrebbero essersi sentiti traditi in amicizia. Alcuni di voi stanno invece cercando di ottenere una promozione sul lavoro.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: si stanno facendo strada delle insicurezze in voi, però non siate ansiosi e vivete alla giornata. In particolare, chi si trova in una situazione lavorativa instabile potrebbe essere molto scoraggiato. Il vostro impegno al momento sembra non essere ripagato, ma nei mesi a seguire ci sarà uno sviluppo positivo.

Scorpione: il vostro stato fisico non è al massimo: state cercando di uscire da un malessere. Nonostante ciò, manterrete la vostra assoluta positività verso la vita. Per chi saprà mettersi in gioco non mancheranno le grandi soddisfazioni.

Sagittario: il 4 febbraio sarete molto energici e volenterosi.

Anche se avete poche risorse a disposizione, il coraggio e la creatività dimostrata sul lavoro vi porteranno ad ottenere la stima dei vostri superiori. Avete bisogno dell'affetto delle persone a voi care. Ogni tanto concedetevi anche un pò di relax.

Capricorno: la nuova settimana si aprirà in maniera molto positiva. Alcuni potranno dover affrontare degli spostamenti per motivi lavorativi, altri si metteranno in gioco in nuovi ambiti. La motivazione sarà fondamentale per andare avanti e portare a termine ogni impegno.

Acquario: fisicamente potreste non essere al top e ciò porterà a dei ritardi di programma che modificheranno i vostri piani. In generale siete un pò caotici, ma in questo momento è meglio evitare ogni tipo di discussione e mettersi contro a persone importanti nella vostra vita.

Pesci: questa sarà una giornata di recupero sia a livello sentimentale che lavorativo: potreste prendervi qualche rivincita. Chi è single sta cercando di intraprendere nuove conoscenze nella speranza di trovare l'amore della propria vita. Siete molto romantici e sognatori.