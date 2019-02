Annuncio

La nuova settimana di febbraio inizierà in maniera faticosa per Toro, mentre Bilancia ritroverà maggiore serenità. Scopriamo le previsioni degli astri per martedì 5 gennaio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: martedì vedrà la Luna in opposizione sul vostro segno, dunque potrebbe esserci qualche piccolo disguido sul lavoro. Siete un po' agitati, ma evitate di avere reazioni troppo esagerate. Ricordate che tra qualche giorno la situazione migliorerà, sopratutto in amore.

Toro: dovrete mettere apposto alcune questioni sentimentali che vi hanno reso un po' giù nel weekend.

Nel lavoro persisterà ancora qualche battibecco, che cercherete di risolvere con molta fatica. Nel complesso sarà una giornata un po' pesante da affrontare.

Gemelli: a livello sentimentale vi sentite molto più sereni del solito.

Avete deciso di agire in base a quello che il vostro cuore vi dice, tralasciando i consigli altrui. Attenzione però ad essere sempre molto prudenti e a meditare bene prima di compiere passi importanti. Se volete ottenere un successo lavorativo, dovete impegnarvi parecchio: nessun obbiettivo importante si raggiunge con facilità.

Cancro: martedì 5 febbraio sarà una giornata importante per i nati sotto il vostro segno, nonostante i diversi impegni che vi assorbiranno la giornata. La vostra tenacia è ben vista dagli altri, soprattutto dal vostro partner che vi troverà più intrigante del solito.

Leone: negli ultimi mesi si sono accumulati diversi problemi, soprattutto a livello lavorativo. Vorreste risolvere tutto in fratta, ma purtroppo ciò non è possibile. A molti disguidi avete messo una pietra sopra, ma ancora non vi sentite pienamente soddisfatti di come stanno andando le cose.

Vergine: la prima parte della giornata sarà sostanzialmente positiva, ma nel pomeriggio potrebbero già iniziare ad arrivare i primi imprevisti. Potrebbero nascere malintesi nella coppia o in famiglia. Siete però delle persone molto audaci che trovano sempre una soluzione a tutto.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: inizierà un fase di recuperò che interesserà diversi aspetti della vostra vita. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, ci sono diverse incertezze che metteranno a dura prova la vostra pazienza. Mantenere un'atteggiamento positivo vi aiuterà ad affrontare ogni situazione con leggerezza. Chi è single lascerà emergere la parte migliore di se.

Scorpione: per voi queste non sono giornate semplici: nell'ultimo periodo le preoccupazioni non mancano, soprattutto per una persona cara che sta attraversando un momento molto difficile. In questo martedì 5 febbraio sarete particolarmente irritabili e suscettibili.

Sagittario: la Luna è nel vostro segno e vi regalerà delle belle emozioni.

Sicuramente siete tra i segni più fortunati della giornata. Siete talmente desiderosi di fare nuove esperienze che, anche di fronte a diversi ostacoli, riuscirete a superare tutto con estrema tranquillità.

Capricorno: per i sentimenti la giornata sarà al top: chi ha avuto battibecchi sentimentali potrà ritrovare la serenità, mentre chi è single potrebbe fare nuove conoscenze. Se in casa ultimamente c'è stata poca armonia, adesso troverete la forza per riportare ogni cosa alla normalità. Sarete molto convincenti con le vostre parole.

Acquario: Venere sarà in transito sul vostro segno, per cui questo è il momento giusto per rivelare nuovi progetti o interessi sentimentali. Siete molto creativi e ciò vi potrà portare nuovi guadagni.

Pesci: una giornata piuttosto dinamica e scorrevole: nessuna novità in programma, ma tutto sembra essere comunque sereno. Riguardate bene la vostra salute, che ultimamente state trascurando un po'.