Sta per arrivare il secondo weekend del mese e l'Oroscopo prevede dei disagi fisici per i Gemelli, mentre i nati sotto il segno del Leone cercheranno di lasciare indietro il passato. Scopriamo le previsioni degli astri per venerdì 8 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: venerdì 8 febbraio, i nati sotto il segno dell'Ariete ritroveranno l'entusiasmo perso. Alcuni potrebbero scoprire una nuova passione, altri potrebbero cimentarsi in nuovi ruoli sul lavoro.

In amore potreste dover fare delle scelte insieme al vostro partner.

Toro: negli ultimi giorni siete troppo polemici e gli scontri non mancano. Ci sono alcune persone in particolare che hanno portato un po’ di agitazione nella vostra vita: qualcuno con cui vi siete confidati sta cercando di copiarvi e non ne siete per niente felici.

Evitate però di prendervela con chi non ha alcuna colpa.

Gemelli: la vostra forma fisica potrebbe non essere al massimo venerdì 8 febbraio. Alcuni non si sono coperti abbastanza e possono essere stati travolti da alcuni malanni di stagione. Qualche difficoltà sul lavoro, ma niente a cui non potete trovare soluzione. Cercate comunque di non affaticarvi troppo.

Cancro: in questo periodo siete molto altalenanti: ci sono giornate in cui siete molto felici, altre in cui il mondo sembra crollarvi addosso. Se avete aperto da poco una nuova attività, forse sarà necessario fare qualche modifica affinché tutto vada per il verso giusto.

Leone: alcuni di sentono sotto pressione e non hanno superato ancora una delusione amorosa. Non è il caso di lasciarsi abbattere ulteriormente, ma cercate invece di svagarvi e dedicare del tempo ai vostri interessi.

Programmare un viaggio insieme ad alcuni amici o parenti cari, potrebbe esservi di grande aiuto.

Vergine: riguardate bene la vostra salute. Se la vostra vita vi sembra monotona e piatta, fate qualcosa per movimentare la situazione: uscite e conoscete nuove persone, concentratevi su nuovi progetti e cercate di dare vitalità alla vostra relazione.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: cercate di avere un atteggiamento positivo nei confronti degli altri e sarete ben ripagati. La vostra solarità attira le persone e qualcuno potrebbe addirittura innamorarsi. Siete un po’ in ansia perché in un prossimo futuro potrebbero esserci dei cambiamenti lavorativi che non dipendono da voi.

Scorpione: se nelle ultime settimane avete avuto difficoltà nei rapporti amorosi, venerdì 8 febbraio sarà la giornata ideale per recuperare. Avete un po’ paura del futuro, ma se non rischiate potreste non essere mai pienamente soddisfatti della vostra vita.

Sagittario: alcuni nati sotto il vostro segno non sono soddisfatti del lavoro.

Chi esercita la sua professione in un ambiente chiuso, potrebbe essere particolarmente stressato e agitato. Non prendetevela con i vostri familiari, ma cercate piuttosto di ottenere qualche giorno di ferie per rilassarvi un po’.

Capricorno: questo venerdì sarà una giornata di passi importanti, non tutti però positivi: potrebbe esserci chi annuncia un fidanzamento o addirittura un matrimonio e qualcuno potrebbe invece essere lasciato. Sul lavoro è un periodo abbastanza intenso e pieno di collaborazioni.

Acquario: la situazione economica non è al top, ma al momento non siete in grado di avere un lavoro stabile: non sapete ancora cosa volete fare della vostra vita e prediligete lavori part-time o comunque non a lungo termine.

Pesci: potreste trovarvi nella condizione di dover chiudere alcuni rapporti che non hanno fatto bene alla vostra vita. Per questo 2019 avete tanti progetti, ma dovreste iniziare a darvi da fare in maniera concreta. Favoriti gli incontri amorosi.