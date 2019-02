Annuncio

Il secondo fine settimana di febbraio si avvicina e gli astri prevedono interessanti novità per tutti i segni zodiacali, soprattutto per Ariete e Vergine. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per sabato 9 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la giornata di sabato 9 febbraio sarà molto positiva, ma riporterà alla luce anche dei problemi del passato. In questo periodo siete molto energici, per cui non sarà un problema per voi quello di affrontare le difficoltà che si presenteranno. Siete molto ambiziosi e potreste decidere di portare avanti un nuovo progetto.

Toro: siete in una fase un po’ complicata che va avanti da tempo, sia per le relazioni sociali che per quanto riguarda la famiglia.

La giornata potrebbe essere un po’ pesante, ma non c'è da temere perché presto ritornerà la tranquillità nella vostra vita e potrebbe forse arrivare un nuovo amore.

Gemelli: cercate di non sottovalutare le relazioni con gli altri: in possibile futuro potrebbero essere essenziali delle conoscenze. Alcuni di voi sono usciti da un periodo critico in amore, ma per fortuna siete delle persone che guardano subito avanti e non si concentrano sul passato.

Cancro: ottima giornata per mettere un punto alle discussioni sia in famiglia che in amore. Potreste sentirvi un po’ stanchi a causa di alcune pressioni sul lavoro, ma evitate di isolarvi. Chi non ha una relazione non sembra per nulla interessato a cercare un nuovo amore, mentre chi è fidanzato da tempo potrebbe essersi stufato.

Leone: il mese di febbraio non è iniziato alla grande, ma questo weekend vi servirà per riprendervi. Sul lavoro potreste sentirvi sfruttati, ma per il momento dovete avere pazienza perché la vostra situazione economica non è delle migliori. Cercate di ripristinare la serenità nella vita di coppia.

Vergine: questo sabato 9 febbraio sembra essere molto fertile per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Sfruttate ogni buona occasione sul lavoro e se avete nuove idee in testa esponetele ai vostri superiori. In amore dovrete rischiare per conquistare una persona.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: Saturno si trova in opposizione, quindi alcuni di voi potrebbero aver bisogno di maggiori sicurezze.

Le soddisfazioni sul lavoro sembrano tardare ad arrivare, motivo per cui potreste sentirvi un po’ demoralizzati. Cercate di concentravi maggiormente sull'amore, che potrebbe rivelarsi l'elemento chiave per superare questa piccola crisi interiore.

Scorpione: sabato 9 febbraio potrebbe essere una giornata piena di impegni. Alcuni stanno dando corpo ed anima per un progetto molto importante, ma purtroppo al momento i risultati sembrano scarseggiare. Dovrete avere pazienza ed aspettare ancora un po’.

Sagittario: se avete effettuato dei cambiamenti sul lavoro, in questi giorni potreste coglierne i frutti. Ci sono delle cose che fino a poche settimane fa sembravano essere impossibili, ma adesso alcuni sogni si stanno concretizzando. La vostra relazione amorosa si trova in un periodo top.

Capricorno: ottima giornata per i Capricorno, soprattutto per quelli che decideranno di sperimentare nuove emozioni. Sul lavoro potreste dover prendere delle decisioni molto importante. Se volete ottenere dei successi dovete ricordare che un minimo dovete rischiare.

Acquario: in questo periodo avete uno spirito di ribellione: siete stanchi delle stesse situazioni e degli stessi battibecchi in famiglia. Volete distrarvi e cercare di dare una svolta alla vostra vita che ormai non vi soddisfa più.

Pesci: il fine settimana sarà tutto sommato tranquillo, anche se alcuni saranno presi dalla stanchezza. Negli ultimi mesi state dando il massimo sul lavoro e approfittate del weekend per riposare stare con i vostri familiari.