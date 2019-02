Annuncio

Febbraio è appena iniziato, quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno del Capricorno per il secondo mese del 2019? Febbraio sarà un mese positivo per il Capricorno, i sentimenti potranno essere vissuti con maggior serenità e anche le coppie che nei mesi precedenti hanno attraversato qualche momento di incertezza, potranno ritrovare l’armonia. Sarà un momento vantaggioso per la sfera professionale, sarete produttivi e creativi, anche se potrebbero nascere delle problematiche di tipo economico.

Le prime giornate del mese potrebbero rivelarsi faticose per i nati sotto questo segno, tuttavia nella seconda metà del periodo ci sarà un bel recupero in tal senso.

Astrologia Capricorno, febbraio: predizioni su amore, lavoro e salute

Amore: nonostante una partenza leggermente sottotono, il Capricorno avrà modo di recuperare a partire dalla seconda metà del mese per quanto riguarda i sentimenti.

Perciò il consiglio degli astri per quanto riguarda queste prime giornate di febbraio è quello di non tirare troppo la corda, avete bisogno di certezze e chiarimenti, dunque dedicatevi dei momenti di solitudine per riflettere sui prossimi passi da compiere. Le relazioni che hanno attraversato qualche momento di crisi durante i mesi precedenti avranno modo di trovare un chiarimento, soprattutto a partire dal 24 febbraio. Il mese dell’amore si rivelerà favorevole per coloro i quali sono la ricerca dell’anima gemella, gli astri favoriscono gli incontri e proteggono le relazioni che nascono in questo periodo dell’anno.

Lavoro: Marte nel segno a partire dal 14 del mese vi rende creativi e vi dona una marcia in più. La voglia di fare non mancherà e qualcuno potrebbe cogliere l’occasione giusta per far valere un’idea o una protesta.

In tal senso particolarmente fortunate e potrebbero rivelarsi le giornate del 20, del 21 e del 25 febbraio 2019. Dunque sarà un mese vantaggioso per quanto riguarda l’ambito lavorativo e anche coloro i quali sono alla ricerca di un impiego potrebbero ricevere la risposta che stavano aspettando. Tuttavia gli astri raccomandano attenzione per quanto riguarda l’aspetto economico, una spesa imprevista o un guasto potrebbe ostacolare i vostri progetti.

Salute: la prima metà del mese di febbraio potrebbe rivelarsi faticosa per i nati sotto questo segno, qualcuno potrebbe risentire di malesseri o fastidi fisici, come dolori alla schiena o cervicale. A partire dal 20 però potremmo assistere ad un netto recupero, le cure iniziate durante le ultime due settimane di febbraio porteranno a degli ottimi risultati già all'inizio di marzo.